‘Rissa’ tra conduttrici: il duello è stato all’ultimo sangue | Chi ha asfaltato tutte le altre

Rissa senza precedenti tra le conduttrici. Il duello è stato durissimo. Chi ha vinto e chi ha perso.

La stagione televisiva 2023-2024 è entrata nel suo vivo in tutte le Reti ormai. Anche l’amatissimo Fabio Fazio ha ricominciato ad andare in onda con il suo storico programma Che Tempo Che Fa ma da quest’anno non più sulla Rai ma sul 9, la guerra a colpi di audience si fa sempre più agguerrita. Tuttavia a combattere in tale direzione sono sovente le donne.

Nei pomeriggi, dal lunedì al venerdì, a giocarsela sono sostanzialmente Caterina Balivo e Maria De Filippi. La prima ci fa compagnia su Rai 1 con La Volta Buona che però non riesce a battere la concorrente vedova Costanzo con il suo seguitissimo Uomini e Donne. La domenica pomeriggio poi Silvia Toffanin batte con Verissimo l’ amatissima Mara Venier con il suo Domenica In.

Myrta Merlino che ha preso a partire dal mese di settembre 2023 il posto di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio Cinque, non riesce a battere Alberto Matano che è fortissimo con La Vita In Diretta. Di contro nel corso delle puntate speciali del sabato, lui è stato sempre sconfitto dalla Toffanin.

Rissa tra le conduttrici, cosa è accaduto in una sera

Insomma, la guerra, ormai l’avete capita, si gioca quasi sempre tra le Reti Mediaset e la Rai. E ora le conduttrici hanno realmente tirato fuori le unghie. La battaglia è stata combattuta fino all’ultimo ed è stata pertanto molto avvincente. Tra l’altro parliamo sempre di immense professioniste che piacciono tantissimo agli italiani.

Anticipiamo il fatto che si sono sfidate in una serata non molto facile per nessuno dal momento che hanno dovuto pure vedersela con la diretta da Wembley della partita Italia- Inghilterra che è stata seguitissima e che ha contato su più di 8 milioni di telespettatori che l’hanno seguita con vivo interesse. Fuori i nomi!

Chi ha vinto e chi ha perso

Nella serata di martedì su Rai 2 abbiamo ammirato la divina Francesca Fagnani con il suo Belve che in tempi recenti è stato promosso dalla seconda alla prima serata. Su Rai 3 c’è stata la meravigliosa Nunzia De Girolamo con il suo Avanti popolo che per cercare di rialzare le sorti della prima puntata ha invitato come ospite Fabrizio Corona. Fatto sta che per poco la prima ha battuto la seconda.

Passando a Mediaset Bianca Berlonguer in compagnia del suo storico opinionista Mauro Corona con la nuova edizione di Cartabianca che ora che è trasmesso su Rete 4 si chiama E’ Sempre Cartabianca, ha ottenuto risultati leggermente più bassi della Fagnani. Tuttavia è stata Veronica Gentili con Le Iene trasmesse su Itali1 a batterle tutte quante.