Anna Tatangelo, radiosa insieme al suo grande amore: D’Alessio junior ormai è un uomo

Anna Tatangelo, radiosa e bellissima insieme al suo grandissimo amore. D’Alessio junior è un piccolo grande uomo.

Una grande artista dalla voce calda, avvolgente e potente. Una donna bellissima e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare. Nonché una diva che sa come ammaliare chiunque con un battito di ciglia. Anna Tatangelo oggi è più in forma che mai. Dopo aver versato fiumi di lacrime per la fine del suo amore con Gigi D’Alessio ora è di nuovo felice.

Con il cantautore Livio Cori non è durata sebbene fosse spuntato pure un anello sulle dita di lei. Tuttavia, archiviata anche questa delusione, lei ha deciso di starsene per un po’ di tempo da sola. Ha aperto solo di recente il suo cuore al modello Mattia Narducci che è super quotato nel suo lavoro. E dopo alcune foto rubate durante una fuga romantica a Parigi dei due, è arrivata ben presto la conferma.

I due non si nascondono più e vivono il loro amore alla luce del sole. Lei lo ha presentato ufficialmente anche al suo unico figlio durante le vacanze estive al mare. Stiamo parlando di Andrea che di cognome fa D’Alessio e che vive con lei dopo la conclusione della sua lunga storia d’amore con Gigi.

Anna Tatangelo radiosa insieme al suo grande amore

La loro liason, come moltissimi ricorderanno, fece molto discutere per via non solo per via della ragguardevole differenza di età ma anche perché lui ai tempi era ancora sposato con Carmela Barbato con la quale ha costruito una bellissima famiglia. Anna però non l’ha mai sposata e poco dopo aver chiuso con lei è diventato nuovamente padre ma stavolta grazie alla giovanissima Denise Esposito.

Sebbene la cantante di Sora e il suo ex non si siano lasciati, a quanto pare, nel migliore dei modi, hanno poi cercato di mantenersi in buoni rapporti per il bene della creatura che hanno in comune che deve venire sempre prima di tutto. Il ragazzino, che è molto geloso della sua splendida mamma, è cresciuto. Eccolo oggi insieme a lei. Lei che è radiosa.

Il suo Andrea è cresciuto, è quasi un uomo

Andrea è nato il 30 marzo del 2010, dunque ha già compiuto 13 anni. Si sta avvicinando a una fase molto delicata della sua vita che è l’adolescenza. E quindi sua madre, così come il suo papà, dovranno stargli vicino più che mai. A quanto pare va molto d’accordo con entrambi e con i fratellastri, soprattutto con Luca conosciuto con il nome d’arte LDA.

Anche con il nuovo amore della sua genitrice pare che vada d’accordo e ciò è chiaramente fonte di immensa gioia per lei . Lei che ha comunque ribadito più volte nel corso di varie interviste e ospitate a Verissimo, che il suo più grande amore è e sarà sempre suo figlio Andrea che le assomiglia tantissimo anche a livello estetico.