Michelle Hunziker, prima e dopo: ‘ma cosa ha combinato alle sopracciglia?” | Irriconoscibile

Michelle Hunziker, il prima e il dopo della splendida showgirl svizzera. Cosa ha fatto alle sopracciglia. Pazzesco!

Quando parliamo di Michelle indubbiamente non ci riferiamo soltanto a una grandissima professionista e a una conduttrice televisiva molto amata dagli italiani di ogni età. Diciamo che ciò non basta affatto! Difatti lei è anche una bravissima imprenditrice nel settore Beauty nonché una testimonial molto richiesta per svariati marchi e numerose realtà.

Dulcis in fundo è un volto molto noto della Cronaca Rosa per via della vita privata e sentimentale alquanto turbolenta. Ha difatti già alle spalle, nonostante sia molto giovane, due matrimoni finiti. Il primo, che ha affrontato poco più che una ragazzina, con Eros Ramazzotti con il quale ha messo al mondo Aurora che li ha da poco resi nonni per la prima volta.

Il secondo con il più giovane Tomaso Trussardi che è durato una decina d’anni. Con lui ha bissato la sua esperienza di mamma. Le loro figlie Sole e Celeste sono invece ancora piccine. Fatto sta che con entrambi i suoi celebri ex è riuscita a rimanere in ottimi rapporti. Ha avuto altre storie e vissuto dei flirt che i paparazzi ci hanno mostrato sulle riviste.

Michelle Hunziker, che cosa ha combinato alle sopracciglia

Nel corso dell’estate 2022 ci ha lasciato senza fiato in compagnia del sensuale medico Giovanni Angiolini ma, a settembre, tornata alla base, nella sua casa di Milano, l’idillio era bello che finito. Lei si è dichiarata single a spron battuto ma ora a quanto pare sarebbe legata a un altro medico, sempre bellissimo. E parliamo di Alessandro Carollo.

Fatto sta che per lei pare che il tempo si sia fermato. Osservando con molta attenzione le sue fotografie, in particolare quelle che ha realizzato in costume da bagno al mare, in molti suoi fan hanno iniziato a sostenere che non è possibile chiamarla nonna anche se di fatto lo è. Non per nulla lei ha un fisico da ventenne e una pelle del viso liscia e luminosa. Non è molto cambiata da quando era ragazza salvo le sopracciglia. Il prima e il dopo.

Ieri e oggi, il confronto

Michelle in una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ha condiviso con i suoi tanti estimatori una foto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord. In essa la possiamo ammirare nel 1999. Certamente le ciglia erano decisamente fin troppo sottili e innaturali. La colpa, come poi ha raccontato lei, era stata di “un’estetista assassina”.

Successivamente è corsa ai ripari e oggi la situazione è nettamente differente. Ha optato per la dermopigmentazione che le ha permesso di ottenere un effetto più realistico. Lei è soddisfatta del risultato ottenuto e di certo anche i suoi fan lo sono. In ogni caso lei, anche con quel piccolo errore da parte di una professionista, era comunque molto bella.