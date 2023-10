Alberto Matano, dal parrucchiere per ‘rivoluzionare’ il suo look | C’è però un dettaglio: “c’è ma non si vede”

Alberto Matano, l’affascinante giornalista dal parrucchiere. L’intento era quello di cambiare il look ma il dettaglio lascia perplessi.

Un immenso professionista con un curriculum di massimo rispetto e tanta gavetta. Un giornalista tutto di un pezzo e un abile conduttore che sa affrontare ogni argomento. E ancora un uomo molto affascinante e che spezza molti i cuori. In ogni caso tutti i suoi fan, che sono decisamente sempre più numerosi, devono mettersi l’animo in pace.

Difatti lui è sposato e innamoratissimo del marito. Tra l’altro a celebrare il matrimonio è stata la mitica Mara Venier, che è una grandissima amica di vita di Alberto. I due si frequentano anche a telecamere spente e lei vedrebbe benissimo lui al timone del contenitore domenicale quando lei lo lascerà.

Ovviamente i suoi fan se lo augurano che ciò accada il più tardi possibile. Intanto Matano è impegnatissimo con La Vita In Diretta, che pure quest’anno sta portando a casa risultati più che lusinghieri a livello di share e auditel, dal lunedì al venerdì. Difatti riesce stracciare sempre la rivale Myrta Merlino che conduce da settembre Pomeriggio Cinque.

Alberto Matano dal parrucchiere per cambiare il look, ma un dettaglio sconvolge

Il sabato pomeriggio, quando vanno in onda alcune puntate speciali, però non riesce a risultare vincente nel confronto, che è per la verità durissimo, con l’agguerrita Silvia Toffanin e Verissimo. E infatti è lei a stravincere. In ogni caso lui non si è mai perso d’animo e il suo sorriso luminoso sui Social nonché quando saluta in TV i suoi telespettatori è sempre luminoso.

E così è apparso, felice e raggiante, dal suo parrucchiere di fiducia, per un cambio di look. Del resto, si sa, che di tanto in tanto una bella rinfrescata al taglio bisogna tarlo. In ogni caso c’è un dettaglio che ha lasciato perplessi i più. ” C’è ma non si vede”, si legge molto chiaramente su Instagram. In che senso?

Lui uguale a prima

Nel senso che lui sì ha accettato di farsi dare per l’appunto una sistemata al taglio che non ha assolutamente stravolto la sua pettinatura. In poche parole il professionista ha dato solo una sfoltita ai capelli ribelli. Insomma, come hanno sentenziato in molti, se Alberto non li avesse avvisati della sua puntatina al salone in tanti non se ne sarebbero accorti.

Lui da tempo ama portare le sue chiome ricce e non rasate come molti suoi colleghi che fanno questa scelta non solo per Moda ma anche per praticità. Esemplare in tale direzione è la scelta a livello di look fatta da Alessandro Cattelan che ha chiesto ad Arisa, sua ospite in trasmissione, di sistemargli il taglio.