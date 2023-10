Alessia Marcuzzi, nel lettone si risveglia così | Il commento spiazza: “Occhio alle cimici del letto”

Alessia Marcuzzi, la splendida conduttrice si è risvegliata così nel lettino. E arriva un avvertimento in un commento: ” Occhio alle cimici nel letto”.

Quando è uscita dalla TV dopo che per tantissimi anni è stata presentissima sul Piccolo Schermo con programmi di grandissimo successo, reality inclusi, i telespettatori italiani sono rimasti sconvolti. Per quale motivo alla divina Alessia non venivano più affidate delle conduzioni? Alla fine lei ha deciso di lasciare le Reti Mediaset per approdare in Rai.

Qui conduce il suo Boomberissima che è un programma da lei fortemente voluto e per il quale riveste pure l’affascinante ruolo di autrice. Lei si è messa in gioco e ha vinto. L’abbiamo anche vista accanto al mitico Fiorello, che è anche un suo carissimo amico, durante le puntate speciali del suo VivaRai2 dedicate espressamente al Festival di Sanremo.

Gradita ospite del formata per YouTube MammDillettante, condotto dalla meravigliosa Diletta Leotta quando era in dolce attesa della sua prima creatura, ha parlato a ruota libera del suo essere mamma di due figli. Parliamo di Tommaso, che oggi è diventato uno splendido e giovane uomo, e di Mia che è ancora piccola.

Alessia Marcuzzi, la foto nel lettone conquista ma il commento di un fan preoccupa

Il primogenito è frutto del suo passato amore con Simone Inzaghi mentre la secondogenita l’ha messa al mondo con Francesco Facchinetti. Con entrambi, anche per il bene assoluto delle creature che hanno in comune, è riuscita a mantenersi in buoni rapporti. Tuttavia non è convolata a nozze con nessuno dei due. Lo ha fatto con l’affascinante Paolo Calabresi Marconi.

Purtroppo anche con lui l’idillio è finito e ciò è stato fonte di immenso dispiacere per la splendida Alessia. Oggi però è tornata a essere serena grazie anche al suo lavoro non solo di conduttrice ma anche di imprenditrice nel settore del Beauty e della Moda. E ora la sua foto nel lettone ha mandato in tilt i fan. E uno ha gridato all’allarme: ” Occhio alle cimici nel letto”.

Lei un vero incanto

La frase non è del tutto fuori luogo dal momento che nelle ultime settimane si parla per l’appunto dell’arrivo di cimici che fanno capolino tra le lenzuola. In realtà questi insetti si nascondono nella mobilia legata strettamente al letto. In particolare si nascondono sul materasso e poi pian piano raggiungono le lenzuola e le federe dei cuscini.

Al di là di questa battuta, i suoi estimatori, che sono decisamente numerosi, sono rimasti letteralmente incantati dalla sua bellezza e della sua dolcezza, nonché fisicità da dieci e lode. Del resto lei ama da sempre prendersi cura di se, seguendo un’alimentazione sana, varia e controllata e facendo tanto sport. E i risultati si vedono eccome! Tant’è che pure struccata e appena sveglia è un vero incanto.