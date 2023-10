Mirko Brunetti, neanche è entrato al GF e già spiffera tutto su Greta: “Se la amo? Io…”

A poche ore dal suo ingresso al “GF”, Mirko Brunetti si lascia andare ad una confessione esplosiva: ecco cosa pensa davvero di Greta.

Nel prime time di lunedì 16 ottobre i concorrenti del “Grande Fratello” hanno assistito all’ingresso di 3 nuovi concorrenti: l’incontenibile Jill Cooper, l’iconico Giampiero Mughini e l’ex protagonista di “Temptation Island” Mirko Brunetti.

Quest’ultimo aveva partecipato al format di Canale 5 in coppia con la fidanzata Perla Vatiero, e nel corso del programma aveva espresso le proprie riserve circa la solidità del loro rapporto.

Durante le settimane di permanenza all’Is Morus Relais il 26enne ha poi approfondito la sua conoscenza con la tentatrice Greta Rossetti, e l’attrazione tra i due è sfociata in un flirt piuttosto passionale. Il giovane imprenditore laziale ha poi affrontato il falò di confronto con Perla, e comunicato infine la sua volontà di troncare la relazione in favore di una nuova avventura a fianco dell’avvenente Greta. I due hanno trascorso assieme l’estate tra scatti social e approcci con le rispettive famiglie, ma a pochi giorni dall’ingresso di Mirko nel loft di Cinecittà, la coppia sarebbe giunta al capolinea. Il nuovo concorrente del “GF” avrebbe infatti nascosto a Greta alcuni messaggi di natura professionale intercorsi con l’ex fidanzata Perla, e la tentatrice ha scelto di allontanarsi dal partner.

Durante le prime ore all’interno della Casa, Mirko Brunetti ha rivelato a Jill Cooper alcuni retroscena inediti circa il naufragio della relazione, e ammesso inoltre a chiare lettere i propri sentimenti nei confronti di Greta…

Mirko Brunetti a ruota libera: “Ha esagerato”

Il ménage a trois che ha coinvolto Mirko, Perla e Greta ha appassionato milioni di spettatori; tra di essi, vi erano anche alcuni concorrenti del “GF”, inclusa Jill Cooper. L’esperta di televendite sportive ha messo all’angolo l’imprenditore, chiedendogli se avesse detto addio alla sua ex ragazza. La risposta di Mirko si è rivelata sorprendente: “Quale delle due?“.

Esaurito lo scherzo, il giovane ha riferito: “Io non sono un tipo che da troppe giustificazioni. Una volta che io so la verità, non devo dirla a tutti. OK che mi piace condividere la cose sui social, ma non tutto: la vita vera è un’altra. Se ho detto addio alla mia fidanzata? Ma a quale? Ah, l’attuale. No, lei ha acceso la TV e ha visto che sto qui. Dal mio punto di vista, il muro che ha messo è eccessivo. E dico che ha esagerato perché le ho dimostrato in molte occasioni quanto ci tenevo. A costo di prendermi gli insulti dalla gente, ho fatto di tutto. Non mi interessa degli attacchi“. Mirko Brunetti ha inoltre aggiunto: “L’ho difesa sotto tanti punti di vista e molte cose, l’hanno attaccata per molte situazioni. E soprattutto l’ho difesa anche nei confronti della mia ex, che aveva detto cose non belle. Sono andato a favore suo, rispetto ad una ex con cui sono stato comunque 5 anni insieme. Per me è tanto, e credo significhi qualcosa. L’ho difesa, e con convinzione. Non sono uno che fa le cose a caso: io avevo proprio deciso di stare con lei“.

Mirko Brunetti su Greta Rossetti: “Ho scoperto una gelosia estrema”

Il neo-gieffino ha quindi ammesso i propri sentimenti: “Se la amo. Io sì. Se mi ama? Non lo so, ad oggi, se mi ama o meno. Io ho scoperto adesso questa gelosia estrema. Prima di quel messaggio che ha scoperto era molto diversa“.

Mirko ha quindi concluso: “Giuro, prima non aveva mai dato segno di essere così tanto gelosa. Non avrei mai immaginato che potesse essere così“.