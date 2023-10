Fabrizio Corona, arriva anche la bastonata del figlio: le parole che nessun padre vorrebbe sentire

Fabrizio Corona smentito duramente da suo figlio Carlos, neanche lui si aspettava che il ragazzo potesse dire cose di quel genere.

Certo parlare di Fabrizio Corona non è certo semplice. Di fronte a un personaggio piuttosto controverso che negli anni si è fatto conoscere sotto moltissimi aspetti, ma facendo spesso accendere i riflettori su di lui per i peggiori motivi.

Eppure Fabrizio poteva avere tutto dalla vita, il successo, il denaro, le belle donne, ma sembra essere in grado di passare come uno tsunami su tutto e andare contro se stesso. Insomma, il classico soggetto che si da la zappa sui piedi da solo. Non sono in pochi a chiedersi il motivo, ma probabilmente la risposta la conosce solo lui.

Re dei paparazzi era in grado di stare sulle notizie di cronaca rosa prima di chiunque altro e probabilmente ne è in grado ancora oggi, considerando le numerose rivelazioni fatte in merito a personaggi famosi, rivelatesi, fino a questo momento, tutte vere. Lo conosciamo per Vallettopoli, per i suoi guai con la legge, per il carcere e per il continuo e incessante vivere sopra le righe.

Ospite a Belve fa una serie di dichiarazioni che però non sono piaciute affatto a suo figlio Carlos, avuto da Nina Moric.

Fabrizio Corona e la bastonata del figlio

Come in molti sapranno Fabrizio Corona ha avuto una lunga e turbolenta storia con la top model Nina Moric. Dalla loro unione è nato un figlio, Carlos, di cui l’ex re dei paparazzi ha parlato a Belve, programma Rai di cui è stato ospite di recente, intervistato da Francesca Fagnani. nella lunga intervista Corona ha parlato molto del ragazzo, affrontando innanzitutto la malattia genetica di cui sarebbe affetto, ovvero la psicosi acuta transitoria.

Poi si scaglia contro Nina Moric “Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre. Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui“.

La risposta di Carlos

Non poteva certo mancare la risposta del ragazzo, che accusa duramente suo padre “Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego“, poi difende sua mamma “Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c’è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili”

Insomma, Carlos smentisce tutte le voci su sua mamma. I due ora si sono ricongiunti e lei finalmente ha potuto ritrovare la sua tranquillità.