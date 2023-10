Nunzia De Girolamo curiosità: avete capito chi è il marito? Deputato famosissimo

Il marito di Nunzia de Girolamo è un deputato estremamente famoso. Non lo conosci? Lo sveliamo proprio qui di chi si tratta.

Nuncia de Girolamo è uno dei volti più amati della Rai. Classe ’75 non solo è una presentatrice, ma è un ex politica del nostro paese. Due le legislazioni che l’hanno vista come deputata e poi durante il governo letta era stata nominata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Insomma una donna impegnata Nuncia che nata a Benevento si diploma al liceo classico per poi frequentare la facoltà di Giurisprudenza a Roma. Decisa nell’intraprendere la professione da avvocato, dopo la laurea decide di impegnarsi nella carriera forense occupandosi di diritto civile, diritto del lavoro, commerciale e bancario.

Molto competente nel suo lavoro Nunzia entra in politica nelle elezioni del 2008 e anche in politica riesce a farsi notare, prima di approdare prima nella carta stampata lavorando a una rubrica settimanale del quotidiano Libero e poi in TV quale opinionista del programma Non è l’Arena su La7.

Estremamente riservata non si conosce molto della sua vita privata e qualcuno non sa che ha un marito molto conosciuto nel mondo della politica. Scopriamo allora di chi si tratta.

Il marito di Nunzia de Girolamo un personaggio illustre della politica

Galeotta fu la scena politi italiana per Nuncia e quello che poi nel 2011 è diventato suo marito a seguito di una celebrazione civile avvenuta in municipio. Nulla di principesco o di eccessivo, una cerimonia semplice a cui erano invitati solo gli amici e i parenti più stretti.

Nunzia dal 2011 è sposata con Francesco Boccia che in quell’anno era deputato del Partito Democratico e successivamente ministro per gli affari regionali e le autonomie durante il governo Conte Bis. Un’unione che ha fatto non poco discutere considerando che i due sono di posizioni politiche completamente opposte.

Un amore che resiste alle difficoltà

Dal loro amore è nata la loro bambina Gea, la de Girolamo ha parlato di come l’essere indagata su presunte irregolarità per falsi mandati do pagamento all’Asl di Benevento abbia messo in crisi il loro rapporto. Lei si sentiva arrabbiata e delusa.

Racconta di come lei e suo marito avessero in programma di avere un altro figlio, invece in quel periodo hanno addirittura rischiato la rottura. L’aria in casa era diventata pesante e il loro amore sembrava essere al capolinea, ma con l’assoluzione di Nunzia, tutto sembra essersi risolto.