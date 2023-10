Ballando con le stelle, ex concorrente finito in manette: le accuse pesantissime | Anche Milly è scioccata

Accuse pesantissime per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle che è finito in manette. Anche Milly Carlucci è senza parole.

Sta per tornare sulle reti Rai Ballando con le Stelle. Il programma dal 2005 ad oggi ha raccolto un notevole successo. Sarà per la professionalità e la bravura di Milly Carlucci, per la simpatia di Paolo Belli o per il format che comunque resta molto accattivante, ma in 18 anni questo programma non ha mai sbagliato nemmeno un colpo.

Ballando con le Stelle ogni anno sceglie alcuni volti noti della TV e permette loro di mettersi alla prova con una disciplina che non è affatto così semplice. Alcuni dei concorrenti, di edizione in edizione ha molto sorpreso la giuria con la sua bravura e l’impegno nel replicare i passi, guidato dal proprio partner.

Tra i concorrenti più famosi che negli scorsi anni si sono avvicendati sul palco possiamo ricordare Raz Degan, ma anche Gabriel Garko, Simona Izzo, Paola Barale e molti altri ancora. Per quest’anno Milly ha deciso di creare un piccolo torneo interno in casa Ventura, facendo partecipare Simona e Giovanni Terzi e mettendoli uno contro l’altro.

Ma mentre sono tutti in fermento per questa nuova edizione, ecco che una brutta tegola si abbatte su un ex concorrente. Sta succedendo veramente.

Ex concorrente di Ballando con le stelle finito in manette, ecco di chi si tratta

Proprio nelle scorse ore il popolo italiano si è svegliato con una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Uno dei personaggi che nella sua edizione è stato tra i più apprezzati ballerini è finito in manette, insieme alla moglie e le accuse sarebbero veramente pesantissime.

Si tratterebbe del cantate neomelodico Tony Colombo, che aveva preso parte al programma nel 2014. Il bliz contro i due sarebbe scattato in occasione di un’operazione delle forze dell’ordine contro il clan Di Lauro.

Chi è Tony Colombo

Per chi non lo conoscesse Tony Colombo è un affermato cantante Neomelodico, nato a Palermo, il suo talento venne notato quando aveva appena 7 anni. Appena maggiorenne si trasferisce a Napoli e qui inizia a prendere parte ad alcune feste di piazze e si presta alle serenate Vip.

Molto conosciuto nel suo ambiente, l’arresto è stato un vero e proprio colpo di scena che non si aspettava proprio nessuno. Sposato con Tina Rispoli ex moglie di un boss, i due in realtà non erano estranei a fatti giudiziari, anche prima di oggi.