Pilar Fogliati, ma la protagonista di Cuori è rifatta? Spunta fuori la cruda verità

Tutti si chiedono se Pilar Fogliati la protagonista di Cuori sia rifatta. Ecco tutta la verità sulla talentosa attrice.

All’anagrafe Maria del Pilar Fogliati, è la protagonista di Cuori, la fiction Rai che sta tenendo alto il livello degli scontri, pur scontrandosi con programmi molto amati sulle reti Mediaset. La fiction sta riscuotendo un notevole successo, probabilmente anche grazie al talento indiscusso della protagonista.

Di origini Romane Pilar, nasce ad Alessandria mentre i suoi genitori erano in vacanza nel periodo natalizio dai nonni in Piemonte. Si appassiona alla recitazione quando ha appena 16 anni, con la madre e il padre che la iscrivono a un corso di recitazione amatoriale. Una carriera segnata nel destino della Fogliati che successivamente si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica.

A chi le chiede se ci sono donne dello spettacolo a cui si ispira lei risponde con due nomi, Monica Vitti e Paola Cortellesi. Inizia la sua carriera a teatro per poi interpretare Betta nella miniserie televisiva Il bosco. Proprio da qui inizia il suo successo sia sul grande schermo che sul piccolo fino a diventare la protagonista di Cuori dal 2021 recitando al fianco di Daniele Pecci e Matteo Martani.

Ma su di lei negli ultimi mesi sono nati dei dubbi, sul se fosse o meno rifatta. Ecco tutta la verità.

Pilar Fogliati e la chirurgia estetica

Considerando l’abitudine ormai consolidata delle donne dello spettacolo nel ricorrere alla chirurgia estetica è quasi del tutto normale chiedersi se una delle maggiori protagoniste in questo momento in TV sia o meno ricorsa al bisturi.

La ragazza appare quasi perfetta, surreale, molto genuina, brava nel suo lavoro quanto bella. Ma occorre forse sfatare un mito perchè non sempre chi appare di aspetto gradevole deve per forza di cose esser ricorso alla chirurgia estetica, anche perchè in fondo sappiamo bene quanto, fin troppo spesso, questa abbia rovinato i volti più che renderli più belli.

La verità sui presunti ritocchi

In realtà Pilar Fogliati ammette di non utilizzare nemmeno tanto trucco, figurarsi se è ricorsa alla chirurgia estetica. Il suo segreto sembra essere il dormire poco. In una recente intervista a Vanity Fair rivela che quando non riposa abbastanza si sveglia con il volto un po’ tirato, un naturale effetto lifting.

Il suo consiglio è quello di guardarsi allo specchio dalla testa ai piedi, guardare l’insieme più che concentrarsi sul particolare. Genuina la nostra Pilar.