Sanremo, Amadeus pugnalato alle spalle dalla co-conduttrice: “Avrebbe potuto darmi una…”

Festival di Sanremo, il mitico Amadeus pugnalato alle spalle dalla splendida co- conduttrice. ” Avrebbe potuto darmi una…”

Non manca per la verità moltissimo all’edizione 2024 della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. Tra l’altro sarà per la quinta volta consecutiva, nonché l’ultima, almeno per ora, che il buon Sebastiani rivestirà il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico. Poi si prenderà una pausa dal Festival. In ogni caso non si parla affatto di addio per lui.

Poco prima del Santo Natale ci svelerà, come è ormai diventata un’assai piacevole abitudine, i nomi dei cantanti n gara, ottenendo un collegamento con il Tg1. Ed è sempre qui del resto che svela tutte le novità. In estate lo ha fatto per quanto concerne lo storico regolamento che ha subito vari e importanti cambiamenti.

A stretto giro ci dirà qualcosa in più sulle co- conduttrici così come la sua spalla maschile. Attesissimi sono poi i nomi degli ospiti, molti dei quali di stampo internazionale. Fatto sta che ora è arrivata per lui una bella gatta da pelare che lo avrà lasciato senza parole. Difatti una co- conduttrice lo ha pugnalato alle spalle.

Sanremo, Amadeus pugnalato alle spalle dalla co-conduttrice

E lo ha fatto rilasciando alcune dichiarazioni al vetriolo nei suoi confronti durante una sua intervista. Ci sarà rimasto male, questo è certo, e a questo punto è facile che lui decida di non volerla più accanto a se sul prestigioso palco del Teatro Ariston che è sempre una bellissima vetrina per tutti quanti, anche per le star.

Fatto sta che le dichiarazioni rilasciate hanno anche lasciato il classico amaro in bocca in più. Inoltre in qualche maniera hanno ” tirato” in ballo anche un’altra co-conduttrice che lo scorso anno ha per l’appunto co-condotto non solo la prima ma anche la quinta serata, dunque la finalissima. Stiamo chiaramente parlando di Chiara Ferragni. E chi è invece l’altra?

“Avrebbe potuto darmi una…” Ornella Muti e la sua frecciatina

La divina Ornella Muti. Durante un’intervista concessa all’Adkronos riguardo alla sua esperienza al Festival l’attrice ha rivelato: “Mi sono sentita persa. Mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove. Io sono arrivata al Festival ho fatto un check, mi hanno detto “devi fare così e fine”.

E riguardo ad Amadeus ha rivelato:” Non so come mi sono trovata (con lui ndr), l’ho visto un secondo, penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più, lui era il padrone di casa, io un’ospite”. In ogni caso lo ha definito un bravissimo direttore artistico, Tuttavia la frecciatina nei suoi confronti non è passata inosservata e chissà se lui non cerchi in qualche maniera di farsi perdonare da Ornella.