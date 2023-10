“Ricomincia il circo, vergogna”: Pier Silvio Berlusconi non può più contenere la situazione | Il crollo è disastroso

“Ricomincia il circo, vergogna”, si legge chiaramente. E ora una nuova gatta da pelare è in arrivo per Pier Silvio Berlusconi. La situazione è sfuggita di mano.

Non c’è davvero mai e poi mai pace per l’AD delle Reti Mediaset. Difatti ora è arrivata per lui l’ennesima gatta da pelare. Certo, lui essendo un uomo tutto di un pezzo e un immenso professionista, ormai ci avrà fatto, come si sul dire, il canno ma in ogni caso non è mai piacere subirla. Si parla di circo e di vergogna e ciò è davvero molto duro da digerire.

Tanto più che lui si è asciugato ben presto le assai copiose lacrime per la dipartita da questo mondo dell’adorato padre Silvio e si è messo a lavoro per dare in pasto al grande pubblico una stagione televisiva degna di nota. Ha messo in atto tantissimi cambiamenti che in certi casi sono da vedersi come vere e proprie rivoluzioni.

Il più forte è consistito di certo nella scelta di togliere la conduzione già a partire dal mese di settembre 2023 a Barbara D’Urso del suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque che ha condotto per la bellezza di quindici anni. Al suo posto è stata posizionata la meravigliosa Myrta Merlino che è giunta a Mediaset da La 7.

Pier Silvio Berlusconi, nuova gatta da pelare per lui

Altro importante arrivo è stato quello di Bianca Berlinguer e del suo storico opinionista Mauro Corona. L’addio di Belen, anche se lei ha parlato per il momento solo di un semplice arrivederci, ha lasciato il classico amaro in bocca ai più. Fatto sta che nel mirino c’erano maggiormente due programmi. Il primo è Uomini e Donne dove si temevano grandi cambiamenti.

Così non è stato e anche Tina Cipollari ha ricominciato, metaforicamente parlando, a graffiare. E in studio gli stracci tra i vari protagonisti sono incominciati a volare copiosi. Il secondo è invece il Grande Fratello che ha subito grandi scossoni a partire dal diniego da parte dell’AD di prendere come concorrenti influencer o appartenenti a OnlyFans. Tuttavia pare che tutto ciò non sia bastato. E ora c’è chi parla di “circo”. Ora Pier Silvio non riesce più a contenere la situazione.

“Ricomincia il circo. Vergogna”, Rosica come un fiume in piena

A parlarne è Alessandro Rosica conosciuto con il nome d’arte Investigatore Official ” Ricomincia il circo. Vergogna. Meglio che chiudete sto… Di programma falso come le vostre tasche”, scrive l’esperto di Gossip in una sua Storia su Instagram riprendendo alcune dichiarazioni di Mirko Brunetti . Il ragazzo da pochissimi giorni è entrato come concorrente nella Casa Più Spiata D’Italia.

Il giovane è stato tra gli indiscussi protagonisti della più recente edizione di Temptation Island. Qui aveva partecipato in coppia con la fidanzata Perla che ha lasciato al falò per iniziare a vivere una liason con la tentatrice Greta. Peccato che il loro idillio sarebbe già bello che finito e che lei non ne vorrebbe più sapere. E rilascia pure dichiarazioni al vetriolo alla Stampa.