“Quanto spendo di benzina per andare a lavorare?”: Antonella Clerici quanto sborsa per andare a lavorare

Antonella Clerici, quanto spende davvero la conduttrice per andare a lavorare. La sua confessione.

Indubbiamente lei, la splendida Antonella Clerici, è tuttora una delle conduttrici più apprezzate dagli italiani di ogni età. E lo è in nome non solo della sua ragguardevole solarità ma anche della sua infinita dolcezza e vivace simpatia. Inoltre, nonostante l’enorme successo che l’ha letteralmente investita, è rimasta una persona semplice e con i piedi ben ancorati a terra.

Lei si sente realizzata sotto ogni punto di vista. Difatti è anche riuscita a realizzare il suo grande sogno di diventare mamma. Lo è della bellissima Maelle che ha da poco compiuto 14 anni e ha iniziato a frequentare il liceo classico essendo una ragazzina molto studiosa per il grande orgoglio della sua tanto celebre mamma.

Con lei condivide anche la passione per la natura, gli animali e la vita all’aria aperta, così come il grande amore per la cucina e la buona tavola. In estate in una Storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, Antonellina ci aveva mostrato, felice e orgogliosa, le pizzette create con le sue stesse mani dalla sua adorata figliola.

Antonella Clerici, quanto sborsa per andare a lavorare in benzina

Lei cerca di essere una mamma molto presente per lei ed è felice di appurare che il papà, l’ex ballerino e ora imprenditore Eddy Martens, che è tornato a vivere in Belgio e ha una nuova compagna, ha uno splendido rapporto con Maelle. Anche loro sono in armonia e lei lo ha definito un bravo genitore. Lei che da tempo fa coppia fissa con Vittorio Garrone che però non vuole sposare.

Con lui e la figlia vive nella meravigliosa casa nel bosco che sovente ci mostra sui Social. Fatto sta che la dimora è sita distante rispetto a dove lei registra E’ Sempre Mezzogiorno, nonché The Voice sia in versione Senior che Kids. Dunque in molti hanno iniziato a chiedersi quanto lei spenda di benzina per raggiungere gli studi televisivi. E lei ha spifferato tutto quanto.

La sua disarmante confessione in TV

Lo ha rivelato, con la sua disarmante schiettezza, tempo fa durante una sua seguitissima ospitata a Felicissima Sera, lo show condotto da Pio e Amedeo. “Quanto spendo di benzina per andare a lavorare? Non ho mai fatto il conto“, questa la sua dichiarazione che poi è stata arricchita da un’altra che ha suscitato non pochi sorrisi.

“Non faccio io la benzina. Le vere donne non fanno mai benzina da sole, non è chic”, ha aggiunto dopo. Ha poi sottolineato di essere felice di vivere attorniata dalla natura perché così si rigenera. Inoltre può rilassarsi e mantenersi in forma facendo lunghe passeggiate anche in compagnia dei suoi adorati amore di pelo.