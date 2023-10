Che Dio Ci Aiuti 8, altro abbandono imminente: tutto ciò che sappiamo potrebbe farvi rimanere male

Che Dio Ci Aiuti 8, si parla di un altro abbandono super imminente. E saranno lacrime amare per i telespettatori.

C’è certamente grandissima attesa, oltre che viva curiosità, di vedere in onda in prime time la nuova stagione, l’ottava per l’esattezza, di Che Dio Ci Aiuti. Inizialmente a farci innamorare della serie, che è un grandioso successo per la Rai, è stata la mitica Elena Sofia Ricci nei panni della strepitosa Suor Angela.

Fatto sta che poi l’attrice, che è davvero immensa, ha deciso di uscire di scena, apparendo solo in alcune puntate per brevi tratti. A quel punto l’indiscussa protagonista è diventata la bravissima Francesca Chillemi che da anni è per i fan della fiction Azzurra Leonardi . Tra l’altro nel corso dell’ultima stagione ha preso i voti.

A starle accanto c’è sempre Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza e a quanto pare nel corso dell’ottavo atto lo sarà ancora di più. E lo sarà, nonostante l’ex Miss Italia sia molto brava e amata dal grande pubblico. per darle una mano in più al fine di rendere ancora più interessanti i nuovi episodi dopo il nuovo e imminente addio.

Che Dio Ci Aiuti 8, un altro addio imminente

Vi consigliamo di preparare già i fazzoletti. Non stiamo parlando di una voce di fondo. No, è la mera verità. Ormai dovremmo averci fatto il callo al fatto che gli attori con i loro vari personaggi entrano ed escano, e pure con una certa disinvoltura per la verità, da serie di enorme successo. E Che Dio Ci Aiuti ci ha abituati, a onor del vero, da un pezzo in tale direzione.

Non vi ricordate a livello di artisti maschili gli addii Lino Guanciale e Gianmarco Saurino? Anche i loro hanno lasciato il classico amaro in bocca ai più. E ora bisogna prepararsi anche al ciao ciao con la manina di un altro. Lo ha ammesso lo stesso attore in un’intervista rilasciata di recente a Tv Sorrisi e Canzoni.

Pierpaolo Spollon, “il mio personaggio è esaurito”

A quanto pare a salutarci è Pierpaolo Spollon che nella serie riveste i panni dello strampalato psichiatra Emiliano Stiffi. ” Il mio personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti“, queste le sue parole che costituiscono una vera doccia fredda per le fan.

Fan che sono rimaste di sacco quando pochissimo fa l’attore, rompendo la sua grande riservatezza, ha svelato di essere padre di due figli che sono la sua vita. Ad agosto, ai tempi della rivelazione a La Repubblica , il più grande aveva 4 anni e mezzo. Della sua compagna, nonché madre delle sue creature, si sa solo che si chiama Angela.