Gf: post puntata scoppia la ‘rissa’: urla e strilli per tutta la casa | Le due donne ci vanno giù pesante

Donne del Grande Fratello una contro l’altra. Dopo la puntata scoppia la rissa, le urla si sentono per tutta la casa.

Il Grande Fratello anche quest’anno non delude le aspettative e mette i suoi concorrenti l’uno contro l’altro. Succede spesso all’interno della casa e in fondo il format piace anche e soprattutto per questo. Stare rinchiusi all’interno di 4 mura per moltissimi giorni, espone a una prova dura che solo chi ha nervi saldi può superare.

Ogni anno sono moltissime le personalità che proprio nella casa sono costrette a convivere. Non si sono scelte e probabilmente non lo avrebbero mai fatto, ma la redazione li ha scelti a puntino.

I telespettatori non aspettano altro che vedere i confronti che inevitabilmente si accendono all’interno della casa del Grande Fratello. I caratteri decisi e determinati dei concorrenti di quest’anno stanno offrendo non pochi spunti. gli scontri sono iniziati quasi da subito e settimana dopo settimana non fanno altro che aumentare.

Questa volta ad essere protagoniste due donne della casa. Nel post puntata dell’ultima serale in compagnia di Alfonso Signorini le due si sono affrontate aspramente. Scopriamo chi sono le ragazze e soprattutto il motivo della loro lite.

Lite furibonda nel post puntata del GF che sono le protagoniste

Questione d’amore o di nomination? Questo è il vero dubbio che assale i telespettatori del Grande Fratello. L’acerrimo scontro che è avvenuto dopo la puntata potrebbe avere dei risvolti veramente interessanti.

Le donne in questione sono Beatrice Luzzi da una parte e Samira Lui dall’altra. Il carattere deciso e forte della Luzzi, l’ha messa, in queste settimane al centro di numerose diatribe, ma non per questo il pubblico le fa venire meno tutto il suo appoggio, anzi sembra proprio che Beatrice fuori dalla casa piaccia molto, probabilmente perchè estremamente schietta e diretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

Una nomination che sa di vendetta

Nell’ultima puntata Beatrice Luzzi è stata la preferita dal pubblico e ha mandato in nomination Samir che sarebbe stata colpevole di aver fatto qualche battutine di troppo su Giuseppe Garibaldi. Tra quest’ultimo e la Luzzi, sembra che stia nascendo del tenero e la rossa tutto pepe sarebbe gelosa della Miss, ecco allora la nomination.

Come si poteva immaginare, alla bella Samira, questo non è piaciuto affatto ed ecco che nel post puntata scoppia la rissa. Le due si affrontano duramente. Siamo certi che questa situazione avrà, nelle prossime settimane, dei risvolti molto interessanti.