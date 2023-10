Francesco Oppini, la tragedia è ancora dentro il suo cuore: “Quella terribile notte mi ha…” | Vuoto incolmabile

Francesco Oppini non dimentica la tragedia che porta nel cuore da moltissimi anni. In un post su Instagram ricorda i momenti dolorosi.

Francesco Oppini classe ’82 è il figlio nato dall’unione tra Alba Parietti e Franco Oppini. I suoi genitori si sono separati quando lui aveva appena 8 anni. Una famiglia piuttosto ingombrate la sua, nonostante il grande legame con sua madre Francesco ai tempi della scuola deve fare i conti con i classici bulli che lo deridono per via delle scene e delle scene succinte che vedono sua mamma protagonista.

Questo però non lede una personalità molto forte che si lascia notare in TV quando ha appena 22 anni e prende parte al reality La fattoria, che probabilmente non in molti ricorderanno. Proprio in quegli anni Alba cerca di aiutare suo figlio a costruire la sua carriera, portandolo in diversi programmi televisivi, convinta della sua bravura.

Nel 2017 Francesco prende parte a Ballando con le stelle e 3 anni dopo entra nella casa del Grande Fratello dove si fa conoscere realmente. Dal 2021 è tornato a uno delle sue passioni, il calcio, entrando nel cast di Tiki Taka.

Insomma, Francesco ha cercato di farsi strada, l’essere figlio di 2 volti noti dello spettacolo non gli ha reso la vita semplice, anzi, forse gliel’ha complicata ancora di più. Poi ci si è messo il destino a rendere tutto più difficile.

Il doloroso ricordo di Francesco Oppini

Attualmente Francesco Oppini è fidanzato con Francesca Viverit, istruttrice di nuoto che frequenta ormai da un anno. Oltre a coltivare l’ambizione di far parte del mondo dello spettacolo ha aperto a Milano la sua concessionaria di auto di lusso, la Procar srl.

Insomma, sembra tutto rose e fiori, ma in passato non è stato così. Francesco ha dovuto dire addio a una persona a lui molto cara, scomparsa quando era troppo giovane, un incidente stradale l’ha portata via. Si tratta della sua fidanzata, Luana, la notte tra il 17 e il 18 ottobre di 17 anni fa, la ragazza morì in un tragico incidente, era la notte del suo 25esimo compleanno e Francesco non la dimenticherà mai.

Un evento che ti segna per sempre

Un evento di questo genere ti segna per sempre. In questo post Instagram la ricorda “Sono passati 17 anni da quella terribile notte e le sensazioni, purtroppo, sono sempre le stesse“. Nel corso degli anni Francesco ha più volte affrontato i suoi mostri, raccontando quello che è successo e come lo abbia segnato.

“Sono peggiorato, ce l’avevo con la vita, pensavo fosse una cosa che poteva succedere solo agli altri e ho capito che non era un dolore gestibile con i farmaci o con gli psicologi“. Una ferita ancora aperta e che forse resterà tale per sempre.