Daniele Bossari, pazzo di gelosia: Filippa “potrebbe innamorarsi di un altro” | Caos in casa

Caos inaspettato in casa Bossari, Filippa “potrebbe innamorarsi di un altro”, Daniele pazzo di gelosi per sua moglie.

Daniele Bossari è un noto conduttore italiano che ha esordito negli anni ’90 quando aveva circa 20 anni. Prima di diventare uno dei volti cardine di Italia1 ha lavorato per quella che allora era solo un emergente MTV Italia. Approdato su Italia1 ha condotto moltissimi programmi anche piuttosto famosi tra cui il Festivalbar, Saranno Famosi, Popstar, Top of the pops e Mistero.

Insomma, diviso tra musica e programmi con contenuti estremamente interessanti come Mistero, in cui andava alle ricerche delle stori più strane che il nostro paese possa offrire. Nel 2017 ha deciso di prendere parte al Grande Fratello Vip e con la sua personalità gentile e poco incline alle discussioni vince.

Dall’interno della casa del Grande Fratello decide di fare un grande passo e chiede a quella che è la sua compagna da una vita, Filippa Lagerback di sposarlo. La donna dice di si e pochi mesi dopo essere uscito dalla casa, i due convolano a nozze con una cerimonia semplice.

Daniele Bossari è estremamente geloso della sua Filippa e proprio questa gelosia sembra aver portato il caos in casa Bossari/Lagerback, ma vediamo allora cosa sta succedendo tra le loro mura domestiche.

Daniele Bossari e la sua gelosia per Filippa

Sono ormai 23 anni che Daniele e Filippa sono legati da un inteso rapporto sentimentale. Il presentatore ha avuto dalla showgirl di origine svedese, una figlia Stella, nata nel 2003 e ormai 20enne. I due non avevano mai preso in considerazione il matrimonio, idea lontano dal loro modo di essere, ma poi Daniela all’interno della casa del grande Fratello ha deciso di fare il grande passo.

Attualmente i due sono entrambe impegnati in TV, Daniele conduce un programma sul paranormale in onda su D-Max, invece Filippa è tornato con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, ora in onda sul Nove. Proprio lei fa delle rivelazioni in merito alla gelosia di Daniele.

Le parole di Filippa

In una recente intervista è stato chiesto a Filippa a quali programmi avrebbe preso parte volentieri. Mentre dice che tra la casa del Grande Fratello e l’Isola dei famosi, preferirebbe quest’ultima e che Pechino Express non fa per lei perchè c’è troppa competizione, la showgirl pensa anche a Ballando con le stelle. Un programma che le piace molto, ma….

“Ballando mi è sempre piaciuto, l’ho sempre guardato con Stella, lei amava Ballando con le Stelline. Daniele ha sempre detto no per paura che potessi innamorarmi di un altro, del ballerino“. Ma quando lei gli ricorda che gli ha lasciato fare il Grande Fratello, lui risponde “problemi tuoi, io non ti lascio fare Ballando“.