Elisabetta Gregoraci, come madre non si aspettava tanto: il figlio l’ha combinata grossa

Elisabetta Gregoraci come un fiume in piena. Come genitrice non si aspettava così tanto. Che cosa le ha combinato il figlio.

Una donna bellissima e dotata di una fisicità spettacolare nonché di una sensualità fuori dal comune. Così si può descrivere e pure a ragione Elisabetta Gregoraci che è tuttora una delle showgirl più apprezzate dagli italiani. Per tutta estate ha fatto sognare i suoi estimatori, che sono decisamente molto ma molto numerosi, al timone di Battiti Live, così come sui Social.

E lo ha fatto soprattutto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram condividendo quasi ogni giorno tanti scatti delle sue vacanze in giro per il mondo ove appariva perlopiù in costume da bagno. In tantissimi poi era in compagnia dell’adorato unico figlio Nathan Falco che è la luce dei suoi occhi. Il ragazzino è frutto del suo passato amore con l’ex marito Flavio Briatore.

I due sono rimasti in ottimi rapporti. Si vogliono un gran bene e si stimano a vicenda. Inoltre abitano entrambi a Montecarlo e le loro case distanziano 500 metri. La sera, a cena, come ha raccontato la conduttrice a Verissimo, cenano sempre insieme. E anche il Natale lo festeggiano uniti, così come i compleanni e le altre feste comandate.

Elisabetta Gregoraci, non se l’aspettava, il figlio l’ha combinata grossa

E di ciò ci danno ampia testimonianza sui Social. Ed è per questo motivo che in molti hanno iniziato a ipotizzare, ma anche forse a sognare, che fra i due ci potesse essere un ritorno di fiamma che tuttavia non c’è mai stato. A quanto pare lui ci avrebbe anche riprovato ma senza successo durante la pandemia che, come ha raccontato Elisabetta, durante la sua esperienza al GF hanno trascorso insieme.

Anzi, in quel frangente lui le avrebbe chiesto di risposarlo. Fatto sta che se oggi il loro Nathan Falco è felice e sereno è grazie al grande equilibrio che i suoi genitori hanno mantenuto fra di loro. Mamma e figlio dalla Toffanin hanno parlato a lungo del loro bellissimo rapporto. E lei ha svelato di una cosa che ha fatto il ragazzino che l’ha fatta molto arrabbiare. Nathan l’ha combinata grossa.

Collo vi0la e dolcevita ad Agosto, il fatto che ha scosso la showgirl

In poche parole ad Agosto lui si presentato con indosso un dolcevita. Ovviamente ciò l’ha preoccupata moltissimo. E la preoccupazione è aumentata quando lui, spostando il maglione, le ha mostrato un collo tutto viola. Inizialmente lei aveva ipotizzato che lo avessero picchiato non pensando invece che quei segni, seppur molto forti, fossero dovuti a dei succhiotti.

E se lei in primis non ci ha pensato perché, come capita a tante mamme, vede ancora il figlio tanto piccino. In ogni caso lo ha pregato il ragazzino di starci più attento e di non farsi più ridurre così. Dal canto suo Nathan ha dichiarato di non essere ora come ora legato ad alcuna sua coetanea ma di avere comunque il cuore occupato.