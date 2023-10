Mara Venier, come si è presentata alla cena di gala: praticamente vestita uguale ad Alberto Matano

Mara Venier, come si è vestita per la cena di gala. Identica al collega e amico Alberto Matano.

I suoi fan sono al settimo cielo. Anche quest’anno sta tenendo loro compagnia ogni domenica, subito dopo il TG1, con il quale ottiene sempre un bel collegamento, la loro adorata Mara Venier. E lo fa con lo storico contenitore Domenica In. Qui ci regala tantissime esclusive e interviste a cuore aperto dove ci si diverte ma ci si emoziona pure tantissimo.

Non mancano nemmeno gaffes ed esilaranti siparietti che poi vengono tosto ripresi sul Web con relative clip. E qui diventano in men che non si dica virali. Lei poi è amatissima dagli italiani, giovani e giovanissimi inclusi. E costoro hanno iniziato a seguirla con vivo e puntuale interesse da tre anni a questa parte circa.

In pratica accade da quando lei, durante la pandemia e i vari lockdown che si sono susseguiti, con la complicità dell’adorato Nicola Carraro, ha iniziato a condividere sul suo Profilo Ufficiale Instagram foto e video della sua vita privata. E fra questi contenuti hanno pure incominciato a figurare moltissimi di lei in versione casalinga, per nulla disperata.

Mara Venier, vestita uguale a Matano

La sua simpatia è contagiosa e così anche un pubblico giovane ha iniziato a seguirla con tanto affetto. Del resto lei è la Zia degli italiani che la amano follemente. Un amore, a onor del vero, del tutto ricambiato dalla diretta interessata. Di recente poi ci ha fatto sognare quando si è messa ai fornelli per preparare una squisita cenetta nella sua casa milanese per i suoi amici.

E fra di loro, che non erano però presenti al desco in quella situazione, figura di certo il meraviglioso Alberto Matano. Lui e Mara sono molto amici, tant’è che è stata lei a sposare il giornalista con il suo storico compagno. E lei, durante un’intervista a Gente, ha rivelato che lo vedrebbe benissimo al timone di Domenica In. E ora i due a una festa si sono vestiti uguali. Lo scatto parla molto chiaro.

Complici e felici in giacca nera e camicia bianca

In un selfie entrambi felici appaiono con indosso un completo giacca e pantalone nero con abbinata una semplice camicia bianca che ha sempre il suo perché. Lui indossa la cravatta mentre lei o non l’ha mai messa oppure l’ha tolta da poco dal momento che ha la camicia leggermente sbottonata.

Complici e bellissimi regalano la foto in oggetto al vasto popolo del Web. Insomma, è ormai chiaro a tutti che la loro complicità è a mille che lei veda realmente in lui, oltre che un grande amico ed un eccellente professionista, in qualche maniera il suo erede alla conduzione. E chissà che non arrivi davvero lui prima o poi al timone del mitico contenitore domenicale.