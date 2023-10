Grande Fratello, rovinosa caduta di stile in diretta: i telespettatori disgustati dalla battuta di Signorini

Grande Fratello, caduta assai rovinosa in diretta televisiva. I telespettatori sconvolti dalla battuta di Alfonso Signorini.

La diretta, si sa, può giocare brutti scherzi anche a un immenso professionista come Alfonso Signorini. E il fatto che non si possa tagliare nulla nemmeno con l’arte del montaggio ci consente di assistere a siparietti e gaffes le cui clip vengono prontamente condivise sui Social ove diventano in men che non si dica virali.

Fatto sta che stavolta il conduttore l’ha fatta grossa e poco dopo aver fatto la sparata se ne è reso conto pure lui. Si era spaventato della sua battuta, lo si è intuito, che non è stata molto felice. Tuttavia per stemperare la tensione si è messo a ridere. Lo stesso ha fatto la ragazza Social Rebecca Staffelli che ha preso il posto di Giulia Salemi.

Lo stesso ha fatto Cesara Buonamici che da quest’anno, per il volere dello stesso Pier Silvio Berlusconi, svolge il ruolo di opinionista. In ogni caso la frittata era stata fatta e in tantissimi erano ancora all’ascolto. Del resto erano super attesi nuovi ingressi all’interno della Casa Più Spiata d’Italia e si sa che quelli sono sempre fonte di viva curiosità da parte dei telespettatori e non solo.

Grande Fratello, caduta rovinosa per via di Signorini

In ogni caso, complice la stanchezza che dopo ore di diretta iniziava a farsi sentire, nonché di momenti che sono stati molto duri da digerire dopo il confronto tra Heidi Baci e il padre, Signorini non si è reso conto di non essere stato particolarmente galante con una nuova inquilina. E tra l’altro parliamo pure di un volto molto noto.

La caduta dunque è stata ancora di più rovinosa, tanto più che si tratta pure di una bellissima donna. La sui entrata è stata accolta con grande gioia delle inquiline, mentre il simpatico Ciro era terrorizzato all’idea di essere messo a dura prova da lei. Lei che da anni non si vede molto in Tv ma che è super attiva sui Social. Avete capito di chi stiamo parlando?

Jill Cooper paragonata a Giacomo Urtis, “siete uguali”

Sì, proprio di lei. Della straordinaria Jill Cooper che di mestiere, da tantissimi anni, svolge quello di personal trainer. Fatto sta che a un certo punto Signorini le ha rivolto una battuta che ha ammutolito i più. ” Sei un’icona. Secondo me sai chi si ispira a te Jill? Giacomo Urtis, perché siete uguali“, ha dichiarato il conduttore.

Non contento ha poi tosto aggiunto: ” Dai Jill, non vediamo l’ora di farci due glutei così con te!”. A quel punto è scoppiato il Caos in studio con tante risate. Tuttavia gli autori non l’hanno presa affatto bene e infatti hanno invitato Alfonso a starsene zitto e di non gettare, come si suol dire, altra benzina sul fuoco. Lui lo ha detto molto chiaramente poi.