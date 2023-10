Fiordaliso, la violenza è stata troppa: botte dentro casa | La confessione tra le lacrime

Confessione tra le lacrime da parte di Marcella Fiordaliso. Una violenza inaudita, con botte dentro casa. Il racconto.

Fiordaliso è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano degli anni ’70. Con la sua Non voglio mica la luna, ha fatto ballare veramente tutti. Prima di 6 figli, è nata a Piacenza nel 1956. La passione per la musica contraddistingue la sua vita fin da quando era ancora giovanissima.

All’età di 13 anni non solo studiava pianoforte e canto, ma esordisce nell’orchestra L’allegra compagnia, in cui il padre suonava già la batteria e le nei seguì subito le orme. Una carriera la sua che prosegue negli anni ’70, quando già mamma di suo figlio che ha avuto ad appena 16 anni entra nell’orchestra spettacolo Bagutti.

Ma nonostante l’enorme successo ottenuto nel mondo della musica, la vita di Fiordaliso non è certo stata sempre semplice. Dopo aver avuto il primo figlio giovanissima, scelta di cui non si è affatto pentita, è stata vicino al suo papà, venuto a mancare di recente.

Attualmente Fiordaliso sta partecipando al Grande Fratello, facendosi notare tra i concorrenti. Anche all’interno della casa con la porta rossa, però, non sono mancate alcune discussioni, con parole anche poco carine nei suoi confronti.

Fiordaliso e le botte dentro casa

Il percorso della cantante all’interno della casa sta piacendo veramente a tutti. Probabilmente questo lo si deve anche al suo carattere e al suo spirito di adattamento che la porta ad avere un rapporto piuttosto tranquillo veramente con tutti gli inquilini che sono con lei nella casa più spiata d’Italia.

La prima settimana è stata difficile, quando si è sentita accusata di “rubare” il posto ai più giovani, perchè tanto ormai ha raggiunto il successo e non avrebbe più nulla da realizzare, almeno a detta di altri inquilini della casa. Invece non sembra proprio essere così, la cantante ha instaurato dei buoni rapporti e in un momento di confidenza racconta di un bruttissimo episodio di violenza domestica.

Il racconto di Fiordaliso

“Era un amico di scuola di due anni più di me, di cui mi sono innamorata a 15 anni. Sono rimasta incinta di Sebastiano e sono andata in un centro per ragazze madri. Quando sono tornata l’ho sposato, contro il volere di mio padre, che mi ha mandato via da casa. Il matrimonio però non è stato felice, anzi, c’erano le botte. Però, in quel periodo, per una donna era normale. A quell’epoca, se tu dicevi alla gente che eri stata picchiata da tuo marito era come dire che avevate discusso“.

Un racconto quasi agghiacciante. Un’esperienza che ha segnato per sempre la cantante “Io sono una donna insicura, anaffettiva, che fai fatica ad abbracciare. Tuttora mi faccio del male, non mi va via il dolore“.