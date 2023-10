Rocio Morales, con gli occhi lucidi: “mi hai lasciato da…” | La compagna di Raoul Bova non riesce più a tenerselo dentro

Rocio Morales, la splendida attrice con gli occhi lucidi e il cuore spezzato in mille pezzi. Parla di mancanza. I fan si stringono intorno a lei.

Una vera stella del Grande e Piccolo Schermo, nonché una modella, una scrittrice e una donna realizzata sotto ogni punto di vista. Così si potrebbe descrivere, e pure a buona ragione, la meravigliosa Rocio Morales. L’artista è indubbiamente molto amata nel nostro Paese ma anche super chiacchierata per la sua vita sentimentale.

E lo è da quando, ormai molti anni fa, ha conquistato il cuore del bellissimo Raul Bova. Lui allora era ancora sposato con Chiara Giordano ma prima di iniziare la relazione con lei chiarì la situazione con la moglie. Per lei e il compagno non si parla di nozze, almeno non nell’immediato, e pare che vada a entrambi bene così.

Hanno messo al mondo due bambine con le quali condividono a pieni polmoni l’amore per lo sport, per la natura e l’avventura. Non per nulla ricordiamo che l’attore romano è in primis un campione di nuoto. E di certo la sua passione per questa disciplina sportiva l’avrà trasmessa alle sue creature avute da Roccio come ai due fili maschi, oggi grandi, nati nel corso del suo matrimonio con la Giordano.

Rocio Morales con gli occhi lucidi, le manca

Ultimamente Rocio è stata alla ribalta per il suo nuovo romanzo, il secondo per la precisione, intitolato Dove Nasce Il Sole. In esso si parla d’amore sì ma non solo di quello tra una donna e un uomo, bensì pure di quello nei confronti della famiglia in generale, della vita e soprattutto di se stessi. Uno splendido viaggio nel cuore, nella mente e nell’anima che lascia di certo il segno.

Nonostante ciò non si è mai arrestata la sua brillante carriera di attrice e di modella. Fatto sta che ora la Morales ha in men che non si dica spezzato il cuore in mille pezzi dei suoi tanti estimatori. E lo ha fatto con un post caricato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. “Mi ha lasciato una…”, scrive l’artista. E sono lacrime e gli occhi sempre più lucidi.

” Mi hai lasciato una…”, il suo commovente messaggio per lui che non c’è più

“Mi hai lasciato una grandissima lezione d’amore, di affetto sincero che costituirò per sempre con me. Sono molto grata di averti avuto nella mia vita”, ha rivelato Rocio riferendosi al suo amore di pelo Pinchito che non fa più parte di questo mondo. Ovviamente le manca terribilmente perché è stato il suo grande amico e compagno sincero.

Lui c’è sempre stato nei momenti più importanti della sua vita e tuttora lei soffre per lui. Oggi che sono passati 4 anni da quando se ne è andato. E a lui, oltre a un lungo e intenso messaggio, ha dedicato un vero e proprio album dove appare quasi sempre in sua compagnia. Pioggia di like scrosciante per lei e di commenti tenerissimi da parte di fan e di colleghi.