Ambra Angiolini: “non mi vergogno di avere le…” | Cosa c’entrano le sue “chiappe”

Ambra Angiolini, la splendida attrice e conduttrice, senza mezzo filo di vergogna sostiene che ” è meglio delle sue chiappe”. Il Web impazzisce.

Una grande attrice e una meravigliosa attrice ma anche brava scrittrice e modella super richiesta. Insomma, la mitica Ambra Angiolini è sempre super impegnata. E ora festeggia il debutto nel vasto mondo dell’editoria della figlia Jolanda che ha pubblicato per Mondadori il suo primo intenso romanzo. La ragazzina ne ha parlato di recente a Verissimo dove è stata ospite anche lo scorso anno.

Al settimo cielo ovviamente pure papà Francesco Renga che sui Social appare sovente in compagnia della figlia. Il figlio maschio, di nome Leonardo, è invece più restio ad apparire e solo di rado lo si vede sul Web. Ambra frequenta tuttora il suo celebre ex per il bene delle creature che hanno in comune che sono cresciute serene grazie al bel rapporto che vige tra i loro genitori.

In passato si era anche parlato di un possibile ritorno di fiamma tra di loro dopo averli notati insieme tante volte e pure molto affiatati. Così non è stato. Lui è innamoratissimo della sua ristoratrice bresciana e lei, dopo la conclusione della sua storia con Massimiliano Allegri, ha ritrovato il sorriso accanto al collega Andrea Bosca con il quale non si nasconde più.

Ambra Angiolini, senza nemmeno un filo di vergogna

Da qualche settimana la Angiolini è tornata a rivestire il ruolo di giudice di X Factor dove ha figurato come news entry il carismatico Morgan, Tuttavia c’è da dire, per dovere assoluto di cronaca, che già in passato, lui aveva svolto tale mansione, scoprendo cantanti che poi sono diventate stelle del vasto mondo musicale italiano come Marco Mengoni e Noemi.

Ambra è sovente presa di mira dai suoi colleghi e lei, stanca delle varie frecciatine e delle discussioni, in certe casi decisamente forti che vanno in scena, ha voluto dire la sua su Instagram. E lo ha fatto con la sua grande schiettezza e ragguardevole grinta, utilizzando anche un linguaggio alquanto colorito. Lei, senza nemmeno un filo di vergogna.

” La mia anima credo che sia migliore delle mie chiappe”, la forte dichiarazione dell’artista

” Non mi vergogno di avere le emozioni a vista… La mia anima credo sia migliore delle mie chiappe“, ha scritto in una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram l’amatissima artista romana. Si è commossa quasi fino alle lacrime, così come il collega Castoldi, durante l’esibizione di una concorrente.

E lei, che non è di certo un tipo che si fa alcun problema a dire quel che pensa, ha voluto mettere ancora una volta i puntini sulle i. Come dire, “io sono così e sono una persona che dona più importanza alle vere emozioni e non a ciò che è superficiale.” O tanto meno che pensa solo all’estetica. Una vera lezione di stile.