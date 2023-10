Lucrezia Lando, dopo Iannone c’è lui nella sua vita ora: “Io e lei siamo una coppia”

Ad annunciarlo proprio lui, dopo Andrea Iannone il nuovo fidanzato di Lucrezia Lando sarebbe un altro volto noto della TV, scopriamo di chi si tratta.

Lucrezia Lando classe ’98, nata a Bassano del Grappa è una delle ballerine professioniste di Ballando con le stelle. La sua passione per il ballo la si nota fin da quando era piccolissima e all’età di 10 anni inizia il suo percorso di studi, proprio nella danza. Non si è fermata a un solo stile, ma si è cimentata con diversi generi tra cui la danza classica e anche il latino americano.

Ha preso parte a una serie di competizioni a livello sia nazionale che internazionale, che non hanno fatto altro che sottolineare la sua bravura in questa disciplina. Prima di arrivare alla corte di Milly Carlucci, Lucrezia aveva anche fatto i provini per Amici di Maria De Filippi, ma con scarsi risultati. Approda a Ballando con le Stelle nel 2018.

Molti i volti noti con cui ha ballato sul palcoscenico di Ballando, il primo Giaro Giarratana, poi i gemelli Kevin e Jonathan Sapaio, vince nel 2020 con Gilles Rocca, nel 2021 è la partner di Andrea Iannone e lo scorso anno ha fatto da maestra a Dario Cassini.

Anche per quest’anno Milly Carlucci ha confermato la presenza di Lucrezia nel gruppo dei ballerini professionisti e insegnanti, a lei il compito di ballare con un giovanissimo. Al momento si stanno preparando e scalpitano per l’avvicinarsi della prima serata.

La nuova fiamma di Lucrezia Lando

Galetto fu Ballando con le stelle. Lucrezia Lando ha intrattenuto una relazione con Giaro Giarratana “la nostra è stata una passione basata su un’intesa totale: di cuore, di testa, di pelle, di carne. Ci siamo scoperti a vicenda, a poco a poco. Prima passando insieme tutta la giornata, anche quando le prove erano finite. Poi passando insieme anche le serate. E, infine, passando insieme le notti. Ci bastava sfiorarci con un mano e guardarci negli occhi per dirci tante cose, anche senza parole“.

Salvo poi lasciarsi quando lui è partito per Los Angeles. Si sono susseguiti i rumors anche nel caso di Gilles Rocca e di Andrea Iannone, anche se non c’è stata nessuna conferma. E adesso? In questa nuova edizione di Ballando Lucrezia sarà al fianco di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e già si vocifera che possa esserci un legame tra i due.

Le dichiarazioni di Lorenzo

Lorenzo Tano è noto a molti in quanto figlio di Rocco Siffredi, ma in TV è alla prima esperienza e nei suoi confronti c’è moltissima curiosità. Di recente in un’intervista ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua partner.

“Su Lucrezia ho solo impressioni positive. Oltre a essere bellissima, è brava, paziente, educata e determinata. Riesce a insegnare qualcosa di così difficile anche a una persona come me che non ha nemmeno le basi. La sua carica è a dir poco vitale” e poi conclude; “Io e lei siamo una coppia? Al di là del ballo? E troppo presto per dirlo. Siamo entrambi competitivi e il nostro focus, oggi, è il ballo“