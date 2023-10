Rai2, la malattia spaventosa della conduttrice: “25 punti in faccia” | Mezza faccia sfigurata

La conduttrice racconta la sua spaventosa malattia. Il pubblico di Rai2 sotto shock, mezza faccia sfigurata.

Rai Radiotelevisione italiana è la rete nazione, quella direttamente gestita dal nostro governo. Una rete che ha segnato la storia della TV e che ancora oggi offre moltissimi programmi di grande interesse per il pubblico. Nonostante gli attuali problemi con lo share, Rai è da sempre stata in grado di attirare il popolo televisivo italiano grazie a una proposta estremamente ampia.

Talent show, talk show, ma anche varietà, fiction e cinema. Un’offerta ampia affidata a volti noti dello spettacolo a tutti quei conduttori che hanno fatto realmente la storia della TV.

3 sono le reti principali Rai, a cui si aggiungono poi, le altre reti satellite, su cui è possibile guardare qualche vecchio format di grande successo, soprattutto per quello che riguarda la grande fiction italiana. Tra le 3 reti, Rai 2 è quella che viene destinata maggiormente al varietà e all’intrattenimento.

Storicamente, sempre du Rai2, gli appassionati di sport possono godere delle interviste a caldo sul campo grazie ai programmi post partita che tanto piacciono agli appassionati. Una nota conduttrice della rete di mezzo della Rai, di recente ha deciso di raccontare il suo dramma e quindi di mostrare il lato più fragile di se. Ma scopriamo di chi si tratta.

Rai 2 una spaventosa malattia le ha reso la vita difficile

La celebrità e il successo non sono di certo in grado di proteggere dai momenti difficili e dalle problematiche che possono costellare la vita di ognuno di noi. Ognuno dei vip che ha vissuto un momento difficile per via del male che sta affliggendo la nostra società ricorda quanto sia importante la prevenzione. Lo ha fatto in tempi non sospetti Flavio Briatore e lo fa Paola Ferrari.

La presentatrice di Rai2 che solo di recente è tornata in TV ha raccontato la sua esperienza da brividi. Un male che l’ha spaventata, per cui ha rischiare di non tornare mai più in tv. Primissima giornalista donna a condurre programmi sportivi, per un po’ di tempo è stata lontano dallo schermo.

Le parole della Ferrari

“Mi hanno messo 25 punti in faccia, e in futuro non escludo di intervenire. Ognuno fa quello che vuole, non giudico. Io di sicuro non mi rifarei il seno, per esempio“, queste le parole sul tumore che l’ha colpita duramente nel 2019. Ma questo non è stato l’unico argomento di una lunghissima intervista in cui si è confidata su diversi aspetti della sua vita.

Ha confermato, ad esempio, che sua mamma ha provato più volte ad ucciderla “Sì. Aveva problemi di vario tipo, un po’ recuperammo ma non l’ho mai perdonata. Non riesco a pensare a lei con amore“. Poi chiarito anche che con Diletta Leotta non ci sono stati scontri di alcun genere, sono solo chiacchiere.