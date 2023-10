Gerry Scotti, il risveglio è amaro: la notizia è sotto gli occhi di tutti | Che schiaffo in faccia

Brutto colpo per Gerry Scotti, il risveglio non è stato certo buono stamattina. Le notizie non sono affatto delle migliori, un vero e proprio schiaffo in faccia.

Gerry Scotti all’anagrafe Virginio Scotti, classe ’56 è uno dei protagonisti della TV italiana, soprattutto per quello che riguarda le reti Mediaset. Lui uno dei cavalli di razza di Canale 5 ha iniziato la sua carriera come disc jockey, proprio come hanno fatto tanti altri presentatori, che ad oggi sono molto amati dal pubblico, come Carlo Conti e Amadeus.

Una famiglia semplice la sua, padre operaio e mamma casalinga, Virginio è il loro unico figlio. I genitori, con tantissimi sacrifici lo hanno fatto studiare, nella speranza, un giorno, di vederlo avvocato e in effetti il presentatore all’Università di Giurisprudenza ha seguito i corsi e ha dato tutti gli esami, salvo poi non laurearsi mai.

Da giovanissimo ha iniziato a lavorare in Radio e il suo approdo a Radio Deejay lo rende noto al pubblico e gli permette anche di approdare in TV dove trova la sua dimensione e la sua strada. Fin dal suo esordio la sua bravura è palese e lo porta a condurre numerosi programmi tra quiz, varietà e anche talent show. Non manca nemmeno una piccola esperienza come attore in Finalmente soli con Maria Amelia Monti.

Insomma, un curriculum di tutto rispetto per un presentatore che anche quest’anno nel palinsesto Mediaset ha numerosi impegni.

Gerry Scotti un amaro risveglio

In questa stagione televisiva che è ormai iniziata Gerry Scotti si dividerà in 4. Già in onda con Caduta libera, seguirà poi Io Canto Generation, Lo show dei record e in fine, farà tornare sulla nostra TV La ruota della Fortuna, storico programma di Mike Buongiorno di cui da sempre viene considerato l’erede. Ovviamente Gerry non mancherà al suo impegno nella giuria di Tu si que vales.

In genere i suoi programmi sono sempre molto seguiti dal pubblico, Gerry piace per la sua capacità di intrattenerli, ma sembra proprio che questo non sia stato sufficiente. Questa mattina Gerry si è svegliato con una brutta sorpresa guardando i dati audience di domenica.

I dati degli ascolti

Erano tutti impazienti di sapere chi avrebbe vinto la sfida domenicale tra Caduta Libera di Gerry Scotti e Cuori 2, in onda con gli episodi 5 e 6. Ebbene, mentre la fiction è arrivata a 2.879.000 spettatori, pari al 16,8% di share, caduta libera si è fermato a 11,5% di share con i suoi 1.622.000 spettatori. Un brutto colpo per il nostro caro Gerry.

Per il resto è da segnalare il 13% di share per il nuovo Che tempo che fa, in onda sul Nove, che ha intrattenuto più di 2 milioni di spettatori, una cifra che addirittura quintuplica la media della rete.