Pino Insegno, manovra folle: gesto estremo per salvare la situazione

Pino Insegno, come ha pensato di correre ora ai ripari. Il gesto decisamente estremo per tentare di salvare il salvabile.

Non se la sta passando molto bene dal punto di vista professionale Pino Insegno. Il conduttore, attore, comico e doppiatore era visto mesi fa come la nuova punta di diamante delle Reti Rai ma ora i risultati deludenti ottenuti dal suo programma hanno lasciato il classico amaro in bocca ai più.

Il Mercante In Fiera che lui ha condotto con grande successo anni e anni fa su Italia 1 ora in onda su Rai 2 non è seguito. I dati di share non superano il 2%. E così si era iniziato a mormorare che il quiz fosse a rischio chiusura, praticamente immediata. Il chiacchiericcio sulla Carta Stampata, così come sul Web, è diventato fortissimo, se non proprio violento.

E per Insegno è stata dura sopportarlo. Tanto più che, come ha confessato lui stesso, è una persona che vive davvero molto male le critiche. E in questo periodo, suo malgrado, ne sta ricevendo decisamente troppe. In sua difesa è così sceso in campo l’AD delle Reti Rai Roberto Sergio che in una nota ha fatto sapere che il programma non è in fase di chiusura e che Pino gode della massima stima da parte dell’Azienda.

Pino Insegno, manovra folle per salvare il salvabile

Tanto più che a gennaio, a festività natalizie, sarà a lui a condurre L’Eredità che per tanti anni è stata condotto da Flavio Insinna. E questo è un impegno molto importante dal momento che il conduttore e attore romano è un artista amatissimo dagli italiani. Tuttavia ora Pino ha ben altre gatte da pelare. Bisogna infatti cercare di salvare il salvabile per quanto concerne Il Mercante In Fiera.

E per farlo la Rai ha pensato bene di mettere in atto una soluzione che hanno già tirato in ballo moltissimi altri programmi non solo all’interno dell’Azienda di Viale Mazzini per dare un po’ più di pepe alle puntate, oltre che acchiappare qualche telespettatore in più. Ora è emerso tutto quanto. La manovra folle per cercare di salvare il salvabile.

L’escamotage per tentare il tutto per tutto

In poche parole a giocare saranno i vip e lo faranno in un’edizione decisamente molto speciale che andrà in onda però solo per qualche giorno sempre su Rai 2. Tuttavia, come si legge sui Social, pare che questa proposta sia giudicata molto interessante dal popolo del Web. Ovviamente se anche questo escamotage non darà grandi risultati bisognerà pensare ad altro.

Fatto sta che sta già andando in onda in questi giorni per la verità, dunque a stretto giro si potrà notare se la Rai voglia porre altre modifiche, magari anche a livello di programmazione del gioco o se penserà altre strategie. O ancora se opterà per fare sempre gareggiare qualche vip magari nelle serate del week end.