Michelle Hunziker, dopo il chirurgo estetico s’innamora di un altro dottore: chi è il bellissimo moro dagli occhi chiari

Michelle Hunziker, altro che single! Dopo il chirurgo estetico nel suo cuore c’è un altro medico. Chi è il fortunato.

Ha trascorso indubbiamente un’estate molto speciale insieme alle sue figlie e al suo nipotino Cesare la splendida Michelle Hunziker. Nessun uomo è stato avvistato vicino a lei. Del resto pochi mesi prima aveva svelato a Verissimo, dalla meravigliosa Silvia Toffanin, che in quel momento stava bene da sola e che era concentrata sul lavoro e sulla sua vita di mamma e di neo nonna.

Una nonna decisamente rock come tempo prima l’aveva definita dalle pagine del settimanale Chi l’accorto Alfonso Signorini che era stato il primo a parlare della gravidanza di Aurora che di cognome fa Ramazzotti. Poco dopo la ragazza ha confermato ogni cosa per l’immensa gioia dei suoi numerosi fan.

Tuttavia tornando alla sua celebre mamma, quando in piena estate era approdata in Sardegna e aveva dichiarato nei confronti dell’isola un grande amore, in molti avevano ipotizzando una reunion con il sensuale e bellissimo Giovanni Angiolini. Parliamo del dottore con il quale l’estate precedente si era lasciata andare a tenerezze a non finire.

Michelle Hunziker innamorata di un altro dottore

In ogni caso, tornata alla base, nella sua casa di Milano, dove si è trasferita quando ha concluso il suo matrimonio con Tomaso Trussardi che è rimasto a vivere nella sua dimora di Bergamo, di Giovanni nessuna traccia. Si era anche parlato di un ritorno di fiamma con l’imprenditore bergamasco che tuttavia non è mai avvenuto, anche se se lui, a quanto pare ci aveva sperato.

Se per quanto concerne lui è caccia grossa per scoprire se abbia trovato una nuova compagna di vita, ora pare che la sua ex moglie abbia ritrovato l’amore. E anche stavolta abbia ceduto al fascino del camice bianco. Difatti il bellissimo uomo è un dottore oltre che un centauro. E lei è stata beccata in sua compagnia durante una gita in moto con altri amici. Fuori il nome!

Chi è il bellissimo

Il fortunato sarebbe Alessandro Carollo di 41 anni che di mestiere fa l’osteopata. Tuttavia, come ha spifferato Very Inutil People i due si frequenterebbero per la verità da diversi mesi. Ora avrebbero osato di più, con tanto di like reciproci sui rispettivi Profili Instagram. Lui è già tuttavia ribalzato agli onori della cronaca rosa per le sue passate relazioni con altre donne super famose.

E parliamo di Elisabetta Canalis e di Elisabetta Gregoraci, così come Paola Barale con la quale si sarebbe frequentato fino al mese di maggio 2023. L’indizio Social che ora fa sognare i fan della showgirl svizzera è il fatto che sia lei sia lui si sono fatti immortalare, seppur separatamente, in sella a una Ducati rossa con il numero 1 che è praticamente la stessa.