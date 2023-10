Paolo Masella, ha ammesso tutto: “Tu mi piaci” | Confidenze piccanti sul divano

Il bel Paolo lo ha ammesso, senza girarci intorno. ” Tu mi piaci”, le ha detto sul muso. Peccato che lei sia super fidanzata!

Lui, il giovane e affascinante macellaio romano, è stato tra i primi a entrare nella Casa Più Spiata d’Italia insieme alla mitica Giselda. I due hanno legato fin da subito ma poi si sono allontanati. Lui aveva pure iniziato a temere che l’amante della montagna si fosse presa una sonora cotta nei suoi confronti. Voleva parlarle per chiarire il fatto che lui fosse solo un’amica, ma non voleva ferirla.

Tuttavia lei non se l’è affatto presa anzi è apparsa sorpresa e soprattutto scocciata dal pensiero del ragazzo, dal momento che non si è mai sentita attratta da lui, pur trovandolo ovviamente bello. All’interno del padre di tutti i reality ha però una sua grande fan che è la giovane Valentina che stravede per lui e in particolare per le sue spalle e i suoi bicipiti.

Non lo ha mai nascosto e si è praticamente dichiarata. Tuttavia pare che sia senza speranza dal momento che lui non è affatto interessato a lei. Insomma, niente da fare per la simpatica e irresistibile Lady Fagiana, come si fa chiamare simpaticamente lei sui Social, dove era molto attiva prima di varcare la famosa porta rossa.

Paolo si dichiara apertamente, “Tu mi piaci”

Paolo ha dimostrato un certo interesse nei confronti della biondissima Heidi Baci che però è ben presto scemato. Tanto più che la ragazza non lo ha mai e poi mai incoraggiato in tale direzione. E ora ha deciso di viversi il suo speciale legame con il ben più adulto Massimiliano Varrese senza pensare al domani.

Dal canto suo il macellaio, che ha dichiarato a spron battuto il suo grande amore per la mamma, dedicandole parole meravigliose che hanno fatto commuovere anche Alfonso Signorini, ha trovato ora il coraggio di dichiararsi apertamente alla ragazza che gli piace. Peccato che lei ora come ora sia super fidanzata fuori dalla Casa. Sapete di chi stiamo parlando? Fuori il nome!

Lui vuole letizia, ma lei è fidanzatissima

Parliamo della splendida Letizia Petris. La giovane, dal passato difficile, piace moltissimo ai telespettatori. Fatto sta che soprattutto nell’ultimo periodo ha vissuto vari momenti di sconforto pensando anche al suo fidanzato a casa. E se anche l’opinionista in studio Cesara Buonamici aveva intuito che tra lei e Paolo ci fosse un bel feeling, poi la stessa inquilina ha fatto un passo indietro.

Prima si era parlato per loro solo di una grandissima amicizia. Tuttavia se per lei, almeno per ora, solo questa ci può essere tra di loro, per lui la faccenda si fa più dura e seria. Difatti è preso da lei. “Ho ammesso a me stesso che mi piaci“, le ha confidato apertamente. In ogni caso non insiste con il corteggiamento, perché rispetta il fatto che lei sia fidanzata.