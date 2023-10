Caterina Balivo, domenica ‘rovinata’: cosa le è finito in faccia | La figlia è rimasta senza parole

Caterina Balivo, la sua è stata una domenica rovinata. Che cosa è accaduto e le è finito in faccia.

Non c’è davvero mai pace per la splendida Caterina Balivo. La conduttrice campana, tra le più amate e apprezzate dal grande pubblico italiano, dal punto di vista professionale sta vivendo un bel momento, anche se i dati auditel e di share del suo nuovo programma sono decisamente molto deludenti.

Non per nulla La Volta Buona, questo è il nome della sua nuova trasmissione, non riesce proprio a battere la concorrenza che è decisamente agguerrita. E stiamo parlando della soap turca Terra Amara che è super seguita pure in Italia e di Uomini e Donne che è uno dei format più longevi della TV Italiana.

In ogni caso lei è molto felice di essere ritornata a farci compagnia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno, con tanti ospiti nel suo salotto. Nel frattempo però non perde nemmeno mai la ghiotta occasione di rimanere in costante rapporto con i suoi numerosi fan sui Social. E lo fa soprattutto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Caterina Balivo e l’inconveniente della domenica

Qui, per tutta estate, sia tramite la condivisione di post che il caricamento di Stories, ci ha raccontato della sue vacanze e di come si stava preparando con gioia, grinta e trepidazione al suo nuovo impegno televisivo. Non sono mancate nemmeno curiosità riguardo a come stesse cucinando in quel momento come momenti di divertimento puro trascorsi in compagnia delle sue amiche e dei suoi cari.

E ora, sempre su Instagram, ha raccontato di come ha trascorso la sua domenica. In molti hanno faticato a crederci, eppure è tutto vero e lei che è una donna molto schietta e sincera non ha voluto nascondere la verità. Lei voleva starsene bella tranquilla con la sua famiglia quando qualcosa è andato storto.

Torta in faccia per gioco

In poche parole è finita a torte in faccia. La splendida conduttrice con le sue creature è andata a una festina come qualsiasi mamma fa. Fatto sta che a un certo punto è accaduto il fatto. Lei ha fatto finta di prendersela ma in realtà si è divertita un mondo come attesta lo smile ridente che ha aggiunto nella didascalia a corredo dello scatto.

Qui possiamo pure ammirare la figlioletta Cora che ride assai divertita dal fatto mentre attorno a lei impazzano i festeggiamenti. Per il post è avvenuta una vera pioggia di like che hanno posto anche tanti suoi amici e colleghi come Francesco Arca, Elisabetta Gregoraci, Sandra Milo e Pierpaolo Spollon che è stato tra l’altro di recente suo gradito ospite a La Volta Buona.