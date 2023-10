Laura Pausini, che rapporto ha con Holden, il figlio del marito: dopo l’entrata ad Amici neanche un saluto

Laura Pausini e Holden, figlio di Paolo Carta, quali sono i rapporti che intercorrono tra i due? Sembra che dopo l’ingresso ad amici non ci sia stato nemmeno un saluto.

Negli ultimi anni il talent show di Maria De Filippi Amici, ci ha abituato a buttare nella mischia alcuni nomi famosi nel panorama della musica italiana. Figli d’arte che decido di mettersi in gioco e di provare cosa si prova ad essere famosi. Il primo è stato LDA primogenito di Gigi D’Alessio.

L’anno scorso è stato il turno di Angelina Mango, figlia di Giuseppe Mango, che ha trionfato nella sua categoria e che sta continuando a mietere successi in radio grazie alle sue hit. Adesso è la volta di un altro figlio d’arte che ha apertamente detto che essere figlio d’arte non sempre è in privilegio.

In arte di fa chiamare Holden, ma il suo nome è Joseph Carta, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Insomma, passateci il termine, è il figliastro della cantante, anche se a noi non piace chiamarlo così.

Holden è un rapper e per gli appassionati del genere è anche noto, considerando che pur essendo giovanissimo ha già pubblicato alcune canzoni. Vedremo come se la caverà nella scuola.

Laura Pausini e Holden, che rapporto c’è tra i due

Joseph oggi ha 23 anni ed è nato dalla precedente relazione di Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini. In realtà è il più piccolo dei 3 fratelli nati da questo matrimonio, ma è fratello maggiore di Paola, figlia nata dall’unione di Laura Pausini con Paolo Carta.

Il ragazzo ha deciso di entrare ad Amici per farsi conoscere dal grande pubblico, ma il suo canale Spotify ad oggi ha già 314 mila ascoltatori mensili che lo apprezzano e che aspettano i suoi singoli, regalando ad alcune sue canzoni milioni di ascolti.

Una famiglia allargata

Quella di Laura Pausini e Paolo Carta è la classica famiglia allargata. In realtà sulla loro vita privata non si sa molto, ma non sono mai trapelate notizie particolari sul loro conto. Paolo Carta spesso pubblica foto dei suoi figli insieme e si dice immensamente fortunato della sua famiglia.

Holder invece, che ha un profilo Instagram molto seguito collezione i Like di quella che è la sua matrigna, Laura Pausini. All’apparenza una famiglia affiatata, ci saranno forse state delle tensioni in passato ma c’è stato tutto il tempo di conoscersi e accettarsi a vicenda.