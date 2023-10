Beatrice Luzzi, colpo di grazia per Varrese: un collega spiffera tutto | “Estromesso da…”

Beatrice Luzzi, è arrivato il colpo di grazie per Massimiliano Varrese. Un collega ha parlato di estromissione. La spifferata che sconvolge.

Se dovessimo dire chi siano ora come ora i grandi protagonisti dell’edizione attualmente in corso del Grande Fratello tra i primi nomi pronunciati ci sarebbero di certo quelli di Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. I due sono artisti molto affermati, bravi attori e personaggi molto amati dal grande pubblico italiano.

Fatto sta che non si pigliano proprio, come si dice a Roma. Fin da quando sono entrati all’interno della Casa Più Spiata D’Italia l’antipatia è stata più che palpabile e ora ha assunto toni elevatissimi. Si era parlato di tregua e in effetti per qualche giorno la situazione è stata abbastanza tranquilla, fino poi a degenerare ancora una volta.

Lui la attacca di continuo e lei sostiene di non essere capita. Inoltre non accetta il fatto che lui non riesca a trovare con lei un punto di incontro e che vede ogni suo gesto come qualcosa di ipocrita. Ed è proprio questa la definizione che lui da sempre di lei. E ciò sta irritando, e nemmeno poco, lo stesso Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi, colpo di grazie a Varrese grazie a un collega

Il ballerino ha avuto anche un durissimo scontro con Valentina che, dal canto suo, ha molto sofferto in seguito a ciò, scoppiando pure in lacrime. La situazione con la bellissima Heidi ora è più chiara e lei gli sta dando una chance. Nonostante ciò il suo dissenso nei confronti della Luzzi, che ora fa coppia con Garibaldi, è diminuito di una virgola.

E anche questo fatto sta lasciando il classico amaro in bocca ai telespettatori che salvano sempre quando va al televoto l’attrice che risulta tra l’altro quasi sempre tra le preferite. Ora però un collega ha svuotato il sacco su Varrese, parlando sui Social a ruota libera di lui e di una sua estromissione. Parole di fuoco.

Gabriele Lazzaro spiffera tutto quanto

L’attore Gabriele Lazzaro, nonché ex star di Vivere dove per tanto tempo ha operato la stessa Luzzi e pure con enorme successo, ha aperto il rubinetto, rivelando fatti inediti. ” Ma il Varrese al Grande Fratello è lo stesso che avrebbe dovuto firmare con me la regia di un cortometraggio sul perdono? E’ lo stesso che tiene corsi per imparare a lavorare sulle proprie emozioni?”, queste le sue prime parole.

Poco dopo ha aggiunto: ” Visti gli attacchi gratuiti contro Beatrice, ben felice di aver estromesso Massimiliano dal mio film“. Inoltre l’artista ha anche parlato di un post che Varrese avrebbe condiviso, il giorno seguente dall’estromissione, parlando di ingratitudine. Ora chissà se Alfonso Signorini vorrà invitare al programma per un confronto lo stesso Gabriele.