Kate Middleton furiosa: l’ultimatum al marito è orribile | “Non ne vuole sapere”

Voci vicine al Regno d’Inghilterra fanno sapere che la principessa consorte sarebbe veramente furiosa. Non ne vuole proprio sentir parlare e sembra che abbia dato un ultimatum senza possibilità di appello al marito William.

Kate Middelton è, per tutte le ragazze che sognano una storia d’amore come nelle favole, un vero e proprio esempio. Lei che ha trovato il suo principe azzurro, nel vero senso della parola, e se lo è anche sposato. Lei che un domani diventerà la regina del regno grazie a questa unione d’amore.

La storia d’amore tra William e Kate ha ispirato anche un film a loro dedicato, che racconta la loro storia d’amore, fino al bellissimo matrimonio regale che li ha uniti per sempre. Lui il principe erede al trono e lei che ha imparato ben presto a vestire i panni della principessa.

Kate piace a William, piace alla sua famiglia, ma piace anche al popolo, che la emula, che cerca di imitarla, che ne apprezza l’eleganza e la sua capacità di essere sempre e comunque conforme al protocollo reale. Lei che sta crescendo 3 figli, 2 principini e 1 principessina con immenso amore di mamma.

Ma questa volta Kate ha messo da parte la gentilezza e ha tiratori fuori le unghie, ponendo un vero e proprio ultimatum a suo marito.

Il terzo incomodo

Voci vicine alla coppia sarebbero pronti ad affermare che tra loro ci sarebbe un terzo incomodo. Sono una coppia molto affiatata, ma come chiunque sta insieme da molto tempo, hanno dei momenti di flessione, delle piccole discussioni.

Sembrerebbe che queste discussioni sarebbero sempre per colpa della stessa identica persona. Colui che turba gli animi dei consorti sarebbe Harry, il fratello di William. Su di lui molte cose si sono dette, si era anche auspicata una pace regale, per permettere alla famiglia di ritrovarsi, ma per il momento sembra proprio che tutto questo non sia possibile.

Kate prende le distanze

“Kate non ha alcun desiderio di comunicare col cognato o con Meghan Markle. Sono successe troppe cose negative e lei non è ancora pronta“. questo è quello che dichiara chi è vicino al regno e ha vissuto la situazione da vicino. Insomma Kate proprio “non ne vuole sapere” e quando si parla di pace in famiglia, lei ne prende le distanze.

Di contro William, vorrebbe un riavvicinamento al fratello, nonostante il suo comportamento. Insomma, buon cuore si fratello maggiore, probabilmente vorrebbe di nuovo l’incauto Harry sotto la sua ala protettiva, chissà se mai vi sarà una soluzione definitiva a questa situazione quasi imbarazzante.