Alfonso Signorini, cacciata nel cuore della notte: la donna disperata | “Chiedo perdono”

Mandata via improvvisamente nel cuore della notte, la donna è disperata “Chiedo scusa”. Un brutto episodio da gestire per Alfonso Signorini.

Alfonso Signori ormai da alcune stagioni è al timone del Grande Fratello. Un compito non semplice per Alfonso, che in questi anni si è trovato ad affrontare una serie di situazioni che a tratti si sono rivelate anche piuttosto spiacevoli. Perchè il pubblico lo sa bene che se c’è un programma che regala sempre emozioni è sicuramente il GF, con i suoi personaggi controversi.

Negli anni passati, la porta per i Nip era chiusa e ufficialmente si parlava di Grande Fratello Vip, dove volti noti dello spettacolo si facevano conoscere sotto una veste completamente differente da quella a cui siamo abituati. Probabilmente, essendo persone avvezze alle telecamere, ci si aspettava da loro un comportamento consono alla situazione, invece non sono mancati i colpi di scena.

Da quest’anno, dopo i cambiamenti voluti da Piesilvio Berlusconi ecco che la casa si è aperta anche alle persone comuni e questo molto piace a tutto il pubblico italiano che segue il programma con passione.

Certo Signorini non può dire che si annoia alla conduzione del format che ormai da anni fa parlare di se e di quello che succede dietro a quella porta rossa. Gli italiani continuano a spiarne i protagonisti.

Alfonso Signorini costretto ad intervenire

Ovviamente, pur desiderando che i concorrenti del Grande Fratello siano quanto più sinceri è possibile con il pubblico che li guarda da casa, occorre pur sempre mantenere un certo contegno. Alla TV ci sono persone che potrebbero non gradire alcune esternazioni e questo va preservato.

Nel momento in cui le telecamere rilevano un comportamento poco adatto all’ambiente televisivo, la redazione è chiamata ad intervenire, come quando ha richiamato ed escluso dal gioco coloro che pronunciavano frasi blasfeme. Ma nel 2021 ad essere eliminata improvvisamente dalla casa è stata Alda Deusanio, la presentatrice aveva mosso accuse pesanti nei confronti del marito di una cantante famosissima.

Le accuse e le recenti scuse

Alda Deusanio aveva affermato, all’interno della casa del Grande Fratello che il marito di Laura Pausini fosse un violento. Un’accusa veramente poco consona al programma. La conduttrice in piena notte è stata cacciata dalla casa, senza avere nemmeno la possibilità di chiedere scusa.

Tale opportunità l’ha avuta solo di recente nel salotto di Diaco “Certo che mi rendo conto di quello che ho detto. Non l’ho uccisa però. Semmai sono stata ammazzata io professionalmente. Sì era una cosa sgradevole“. Poi continua “chiedo scusa”, rivolgendosi a Laura Pausini e alla sua famiglia, voleva farlo “pubblicamente in televisione e non me l’hanno data la possibilità. Lo faccio ora. Laura io ti chiedo perdono e non scusa. Perdonami per aver riportato una chiacchiera infame e stupida. Ho saputo che tuo marito è una persona deliziosa con te e che ti ama molto. Vi siete sposati da poco e avete una figlia bellissima. Devo dire che sono molto contenta che il tuo matrimonio sia bello come il mio. Ti auguro di essere immensamente felice. Ti chiedo ancora perdono“.