Mediaset, spifferato un orrendo retroscena tra gli addetti ai lavori: Pier Silvio furibondo

Mediaset, spifferato ennesimo retroscena. Pier Silvio è furioso.

Non c’è davvero pace per l ‘Ad delle Reti Mediaset. Adesso, a quanto pare, è stato raccontato, senza se e senza ma, un incredibile nonché pazzesco retroscena tra gli addetti ai lavori. Si tratta indubbiamente di qualcosa che fino a pochissime ore fa era impensabile. Ora come ora i telespettatori sono senza parole.

Ovviamente Pier Silvio, che è un grandissimo professionista, non solo ci è rimasto molto male per il gesto ma si è pure molto arrabbiato, come è anche normale che sia. Ora in tanti sui Social si chiedono se sia già pronto a prendere seri provvedimenti e che cosa comporterà la spifferata per la persone che l’ha messa in atto.

Tanto più che non si vede più da un pezzo in TV. Anni fa la vedevamo spesso e volentieri nei vari salotti di Barbara D’Urso ma poi, dopo aver sparato a zero sulla conduttrice campana sui Social non ci è più andata. Ha poi cercato di correggere il tiro ma senza successo. In ogni caso rimane sempre un personaggio molto chiacchierato.

Mediaset, spifferato retroscena. Pier Silvio è furibondo

Tuttavia stiamo parlando di una donna che vive sopra le righe e che le piace indubbiamente lasciare senza parole chi la vede e la ascolta. I suoi look non passano inosservati così come tante sue dichiarazioni che rilascia sulla Carta Stampata e soprattutto sui già citati Social. Diciamo pure che non si fa alcun problema ad aprire il rubinetto su argomenti che le stanno a cuore.

E se qualche utente la incalza o lancia qualche frecciatina, velata o meno, lei coglie la palla al balzo per dire la sua in maniera assai forte e colorita, rivelando, come alcuni hanno sottolineato, anche ben più del dovuto. Insomma, possiamo dire che si ” faccia prendere la mano”. Fatto sta che stavolta le sue dichiarazioni avrebbero mandato in bestia il bel Pier Silvio. Lui è davvero furibondo.

Elenoire Ferruzzi come un fiume in piena sul GF

A svelare dei retroscena riguardo al Grande Fratello è Elenoire Ferruzzi. La vippona ha raccontato: ” Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare, dove tutto è finto e gli autori ti dicono quello che devi fare, cosa avrebbe dovuto insegnarmi?”. E poco dopo ha donato un’ennesima stoccata che ha lasciato senza fiato.

” Tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari per il vostro televoto? Ahhah! Ma svegliati, è tutto pagato. anche tutte le umiliazioni, tesoro”. Queste sono ovviamente parole molto dure e che hanno mandato in tilt molti fan del padre di tutti i reality che ora come ora sta subendo un gran calo di share.