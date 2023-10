Benedetta Parodi, costringe il marito a farsi delle foto: il risultato è esilarante e tutti si concentrano sulla faccia di lui

Benedetta Parodi costringe suo marito Fabio Caressa a farsi delle foto, il risultato ottenuto è veramente esilarante.

Entrambi giornalisti, Fabio Caressa e Benedetta Parodi sembrano essere una delle coppie più affiatate dello spettacolo. I due si prendono in giro, scherzano tra di loro, non si prendono mai troppo sul serio e forse proprio questo è il segreto del loro successo.

Sono ben 25 anni che i due stanno insieme, una storia d’amore che dira da un quarto di secolo e che non sembra mai avere delle flessioni. Quando si sono conosciuti lei aveva appena 25 anni e lui 29, entrambi erano dei giovanissimi giornalisti, lei con la passione per il cinema, lui per il calcio. Chi lo avrebbe mai detto che sarebbero diventati una delle coppie più celebri della nostra TV.

Un amore che, a differenza di quello che dichiarano altre coppie, non è stato un colpo di fulmine, ma qualcosa che è maturato nel tempo. Probabilmente proprio questo è il segreto della longevità in amore, conoscersi giorno dopo giorno, senza fare tutto di fretta, come spesso succede.

Galeotto du Romeo e Giulietta con Di Caprio, proprio come racconta Benedetta “Avevo sempre bisogno di qualcuno che mi accompagnasse a vedere i film su cui poi lavoravo. Fabio venne a vedere Romeo e Giulietta con Di Caprio con me ma solo perché aveva altre mire“.

Benedetta Parodi e le foto esilaranti con il marito

Spiritosi e sempre pronti a prendersi in giro, tra i due il romanticismo non è mai stato un elemento determinante, anzi forse non sarebbe servito a renderli la coppia affiatata che sono ora. Come racconta Benedetta, nemmeno nella proposta di matrimonio c’è stato del romantismo, anche se poi si sono rifatti quando hanno ripreso le loro promesse alle Maldive in occasione del loro 20esimo anno di nozze.

“... vivevamo insieme, lui diceva sempre “dai sposiamoci” e io “ma no”. Poi un giorno, ho risposto: “Ok, dai”“. Insomma, niente proposta in ginocchio al chiaro di luna. Ma in fondo loro sono proprio così come appaio. Chi li segue sui social lo sa sa bene. Proprio sul profilo Instagram di Benedetta le foto che di recente ha costretto Fabio a scattarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Il confronto alla base del loro rapporto

Chissà quale sarà il segreto di questa coppia. Spesso i due sono separati per lavoro. Anzi nelle prossime settimane i due dovranno stare lontani per molti giorni, perchè Fabio ha deciso di prendere parte a Pechino Express insieme a sua figlia Eleonora.

“Il segreto è accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori. Le coppie vanno avanti se riescono a parlarsi e affrontare subito i problemi, altrimenti una cosa piccola diventa un mostro“.