“Due mesi di vita”: doccia ghiacciata per il conduttore Rai | In un attimo gli è passata tutta la vita davanti

L’annuncio in diretta TV “due mesi di vita”, la Rai sarà costretta a dire addio per sempre a uno dei suoi storici conduttori. Il pubblico in apprensione, i fan sono raggelati dalla rivelazione.

Rai Radiotelevisione italiana, è una delle aziende maggiori del nostro paese. Un’azienda che offre lavoro a moltissimi italiani e che è sotto il controllo diretto del Governo italiano. Proprio per questo motivo e per permettere il mantenimento della rete stessa, i cittadini sono chiamati a pagare il canone, anche se sembra che tra poco si potrà dire addio a questa tassa.

Ma questa è un’altra storia. La Rai è una delle reti storiche della TV del nostro Bel paese, 3 le reti principali, più quelle secondarie, con i palinsesti aggiornati ogni anno per far compagnia al pubblico a casa e offrirgli solo il meglio della TV. Numerosi i programmi storici che tanto hanno fatto e fanno divertire il pubblico e altrettanti i personaggi tanto amati ed apprezzati.

Anche la Rai, proprio come Mediaset, nei mesi passati ha subito una vera e propria rivoluzione. Cambiamenti di conduttori, presentazioni di nuovi programmi, graditi ritorni di presentatori che in rai già ci erano stati, oltre a qualche addio a cui non tutti si sono ancora abituati.

In questo marasma generale e con i dati dello share che non soddisfano a pieno, ecco che arriva una vera e propria doccia gelata per le reti Rai, il suo pubblico e tutti i dipendenti.

Al noto conduttore non resta molto

Non lo si vedeva da un po’ di tempo in TV, eppure è uno dei conduttori più amati da tutti gli italiani, non solo da coloro che seguono assiduamente le reti Rai. Adesso riappare in Tv per raccontare la sua esperienza veramente da brividi.

Stiamo parlando di Giancarlo Magalli che è stato ospite nel salotto di Domenica In di Mara Venier. Il noto presentatore di è confessato a cuore aperto e ha raccontato un’esperienza veramente da brividi, che nessuno dovrebbe vivere. Un periodo che lo ha portato a scontrarsi con un male che inizialmente gli avevano detto che era incurabile, ma in realtà non è così.

Le parole di Magalli

Questo il racconto di Magalli ai microfoni di Mara Venier. “Mi hanno detto ‘ha un linfoma, ha 2 mesi di vita. Ma i linfomi guariscono nel 90% dei casi”. In questo modo esordisce il presentatore, “ho avuto una matrioska di malattie… Il linfoma è stato scoperto perché io avevo un’infezione, che aveva portato al ricovero. Durante gli esami per l’infezione hanno scoperto il linfoma. L’ultimo anno e mezzo è passato tra cure, ricoveri, chemioterapia“.

Poi passa alla sua carriera e ricorda di aver lavorato con tanti personaggi e di aver litigato solo con una (riferimento ad Adriana Volpe) e chiosa affermando che per via della sua malattia “ho lasciato le trasmissioni. Dopo un anno e mezzo, quando sono guarito non ne ho ritrovata una di trasmissione. Ricominciamo da capo“.