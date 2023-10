Angelina Mango, dietro il sorriso si nasconde il dramma: “Quando Maria De Filippi mi ha…”

Angelina Mango si confessa a mesi di distanza dalla sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Rivela il rapporto speciale che la lega con la presentatrice del programma.

Angelina Mango classe 2001, è la giovanissima ed estremamente talentuosa figlia del cantante Mango. La ragazza si è fatta conoscere nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show a cui ha preso parte e che ha vinto grazie al suo immenso talento.

Il suo brano “Ci pensiamo domani“, è stato un vero e proprio tormentone per tutta l’estate, anche grazie alla coreografia che è diventata virale sui social. Tutti la imitano, tutti vorrebbero ballarla insieme a lei. Insomma Angelina ha fatto veramente impazzire tutti.

Angelina, come ben si può immaginare è cresciuta nella musica con i suoi genitori, Giuseppe Mango e Laura Valente, entrambi cantanti e un fratello maggiore appassionato di musica. La ragazza nel momento della morte del padre avvenuta nel 2014 frequentava il liceo scientifico, ma alla morte del cantante aveva sospeso gli studi. Poi si è trasferita a Milano con la famiglia, ha ripreso a studiare e ha cominciato a fare musica con la band del fratello maggiore.

Un giovanissimo talento che sembra avere la strada illuminata di fronte a lei. Ma non chiamatela “figlia di…”, le è semplicemente Angelina.

Angelina Mango e la rivelazione su Maria De Filippi

Dopo il grande successo di Ci pensiamo domani, Angelina è tornata con un nuovo pezzo che promette di far ballare veramente tutti. La canzone si intitola Che t’o dico a fa’, brano in cui la ragazza canta qualche frase in dialetto napoletano proprio come faceva suo padre. Ovviamente questo è saltato subito all’orecchi di chi l’ha ascoltata e segue Angelina con molto affetto.

Lei stessa parla di questo in una recente intervista al Tv Sorrisi e Canzoni “è vero, anche mio padre cantava spesso in napoletano. Ma lui cantava anche in sardo, in catalano e in inglese. Sicuramente io sono il risultato del mondo in cui sono cresciuta, anche in termini di influenze musicali. Nella musica, ho lo stesso suo modo di… non pormi limiti. Infatti anche ad “Amici” ho fatto di tutto e di più, e sempre con grande divertimento”.

Un regalo speciale per Maria

Che Maria De Filippi sappia fare il suo lavoro, lo sappiamo bene, che lo faccia con passione anche. Non sono in pochi i ragazzi che sono usciti dalla scuola d’Amici e che le sono infinitamente grati per la possibilità che lei stesso gli ha offerto. Angelina fa parte proprio di questa schiera e rivela quello che è stato un regalo che ha fatto a Maria.

Si tratta di un quattro con i dischi d’oro e di platino che Angelina ha conquistato in questi mesi. “Con attaccata la frase di un mio diario segreto in cui c’era scritto: “Chiunque tu sia, sappi che stai per leggere i miei pensieri”. L’ho messa nel mio disco “Voglia di vivere”, mа sembra scritta per Maria” e continua “quando Maria De Filippi mi ha guardato negli occhi per la prima volta, ha capito cosa provavo, ovvero tanta ansia e paura“.