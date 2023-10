“Sono stato costretto a sposarla”: William esterrefatto | La confessione è arrivata come un fulmine a ciel sereno

“Sono stato costretta a sposarla”, una rivelazione che lascia tutti senza parole, William resta quasi esterrefatto, non poteva aspettarsi una cosa di questo genere.

Il Principe William è il secondo genito di Re Carlo e di Lady Diana. Il ragazzo, proprio come suo fratello, era giovanissimo nel momento della morte di sua mamma e anche per lui non sono certo mancate le difficoltà nell’affrontare una situazione del genere. Sembra infatti che, nonostante siano ormai passati moltissimi anni la frattura creatasi all’interno della famiglia non si sia ancora risana del tutto.

La morte della Regina Elisabetta probabilmente non facilita le cose, anzi, se possibile le rende ancora già complicate da gestire. La Regina, probabilmente anche grazie alla sua esperienza e alla sua consolidata posizione in 70 anni di trono, era in grado di ricoprire realmente il ruolo che impersonificava. Lei che riusciva a essere simbolo di unità e di coesione, proprio quello che dovrebbe essere la famiglia reale inglese.

Ma da quando lei è venuta a mancare e al trono è salito suo figlio, Re Carlo III sembra che tutto si stia lentamente ma inesorabilmente consumando. Troppe le questioni familiari irrisolte, per una famiglia che dovrebbe essere simbolo di unione.

Questa volta, le voci che arrivano da palazzo ci dicono che lo scontro è stato molto acceso. A far infuriare il Re non sarebbe stato Harry con tutta la storia che lo segue e che tutti conosciamo bene, ma William. Un chiarimento era doveroso, ma nessuno si aspettava che arrivasse in questo modo.

William e la rivelazione che lo lascia senza parole

Sembra che a palazzo ci siano dei dissapori che nelle ultime settimane stanno creando non pochi grattacapi a Re Carlo che si trova a gestire una famiglia che lentamente sta perdendo la sua immagine. Occorre recuperare i vecchi legami, per far vedere al popolo inglese che nulla è cambiato, anche dopo la morte della Regina. I dissidi che si sono venuti ad accendere, sono semplici da comprendere. Dinamiche che probabilmente un po’ tutti si aspettava.

Sembra infatti che sia scontro acceso tra Kate e Camilla. Quest’ultima è stata accusata di vestire i panni della regina in maniera illegittima. Le due sembrano non nutrire particolare simpatia l’una per l’altra. William ovviamente prende le parti di Kate e in questo marasma generale Re Carlo è dovuto intervenire con un chiarimento dovuto e doveroso con suo figlio.

Cosa si sono detti William e suo padre

La richiesta del Re a suo figlio è molto semplice, è quella di porre fine ai dissapori e di andare avanti come una famiglia unita. Nessuno ha violato i diritti di nessuno e Kate non ha alcun motivo di avercela con Camilla. Queste le parole che il Re avrebbe riferito al figlio durante il chiarimento.

“Tu e Kate sarete presto sul trono, ma adesso devi smettere di giudicarmi. Sai bene che io sono stato costretto a sposare tua madre, Lady Diana, mentre tu hai portato all’altare la donna che amavi“.