Amadeus, appello disperato del volto Mediaset: “Ti prego prendimi” | Che non si fa per Sanremo

Amadeus, arriva per lui l’appello disperato da un notissimo e amato volto Mediaset. Vuole assolutamente andare al Festival.

C’è certamente grande attesa di conoscere i nomi dei cantanti che saranno in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una delle manifestazioni più seguite e amante nel mondo. Quest’anno tra l’altro sarà l’ultima volta che vedremo Amadeus impegnato nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico.

Tuttavia stiamo parlando della quinta volta di seguito. Ora lui ha deciso di dire basta. Valuterà la proposta tra qualche anno in caso la Rai voglia riproporgli l’offerta. Ovviamente al suo fianco, a fare il tifo da stadio per lui e a sostenerlo seduta in prima fila al Teatro Ariston, ci sarà la sua bellissima Giovanna Civitillo.

E a proposito di bellissime, non si sa ancora chi salirà sul palco nel corso delle cinque serate per svolgere con lui la conduzione. Non sappiamo per la verità nemmeno chi sarà la sua spalla maschile. Inoltre non si hanno ad oggi nemmeno certezze per quanto concerne gli ospiti anche se si parla sempre più a spron battuto della presenza di Adriano Celentano.

Amadeus, l’accorato appello di un volto Mediaset

Nel frattempo in tanti sognano di poter cantare al Festival. Chiaramente il buon Sebastiani avrà dovuto ascoltare tanti brani e magari lo starà facendo ancora con l’intenzione di scegliere davvero i migliori da far ascoltare al grande pubblico. Lui poi che è un grande appassionato di Musica da sempre e che ha orecchio, vorrà essere ben certo di fare le scelte più giuste.

E per farle sta, come si suol dire, sempre sul pezzo, aggiornandosi sui nuovi stili musicali e sugli artisti che piacciono maggiormente anche ai giovani e ai giovanissimi. Molti infatti appartengono alla scuderia di Amici mentre altri vengono da X Factor. Tuttavia adesso c’è un amato volto Mediaset che gli ha lanciato un appello. ” Ti prego prendimi“, questo il succo del suo discorso.

Pamela Prati sogna il Festival

Stiamo parlando di Pamela Prati che ha parlato del suo più vivo desiderio di partecipare alla nota kermesse in gara. Avrebbe pronti due brani da far ascoltare ad Amadeus. La vippona ora è approdata in Rai e sta partecipando a Tale & Quale Show. Nel corso della sua intervista a Bella Ma ha anche svelato che Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è una sua ballerina.

E nel farlo ha sostenuto che pertanto siano quasi parenti. Tuttavia già in passato aveva rivelato questo suo forte desiderio quando aveva accettato un’intervista per Rtl ma allora, non avrebbe mai potuto partecipare alla kermesse, in quanto aveva un contratto in esclusiva con la Rete del Biscione.