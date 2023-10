Holy Francisco, prima di arrivare ad Amici era completamente diverso: capelli lunghissimi e castani

Holy Francisco, prima di approdare nella scuola di Amici era molto diverso. Lui con i capelli molto lunghi e castani. Un altro.

Il padre di tutti i talent è iniziato ad andare in onda solo da una manciata di settimane ma gli allievi, sia per quanto concerne la danza che il canto, hanno già iniziato a farsi conoscere e riconoscere. Per quanto concerne la musica uno che fin dai primissimi giorni ha suscitato l’interesse del grande pubblico è stato Holy Francisco.

Al di là del suo talento e del suo carisma, il ragazzo ha lasciato sconvolti tanti fan del programma per i suoi modi di fare talvolta sopra le righe. Quando aveva da pochissimo preso posto al suo banco e ha preso in giro, in maniera pesante e rispettosa, il coach Rudy Zerbi, a molti sono cadute le braccia.

Ovviamente l’insegnante non ha lasciato correre e lo ha ripreso innanzi a tutti, dopo aver mostrato la clip incriminata. L’allievo è apparso visibilmente in difficoltà e ha cercato, come si suol dire, di arrampicarsi sugli specchi. Non sono stati presi grandi provvedimenti nei suoi confronti e ciò, come si legge sui Social, non è piaciuto a molti telespettatori che avevano richiesto l’espulsione.

Holy Francisco, completamente diverso prima di Amici

Tuttavia gli autori come i professori hanno deciso di lasciargli ulteriori chance per dimostrare la sua bravura ma nel contempo senza mai più mancare di rispetto a loro, ai suoi compagni di avventura e al pubblico presente in studio e a casa. Tuttavia a loro lui non è del tutto sconosciuto visto che, nonostante la sua giovanissima età, è attivo da tempo nel settore musicale.

All’anagrafe lo troviamo come Francesco Guarnara e può essere definito una piccola star della scena punk italiana, come ama definirsi lui stesso sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Ovviamente ora la pagina è quasi del tutto ferma ma fino a poco tempo il cantante la aggiornava parecchio. Ed è grazie ad essa che possiamo notare come era tanto diverso a livello di look fino a pochissimo tempo fa. Di certo non li portava rossi!

Capelli lunghissimi, ribelli e castani, un altro proprio

Non per nulla possiamo notare che portasse i capelli bei lunghi e ribelli. Il colore era il castano che ha lasciato anche quando li ha tagliato bei corti. Successivamente ha optato per il rosa appena accennato ( oggi diventato rosso) che è stato anche quello prediletto dalla divina Elodie quando, ormai moltissimi anni fa, ha fatto capolino nella stessa scuola che le ha portato tanta fortuna.

Lei non ha vinto, è arrivata difatti seconda, ma da allora la sua carriera non si è mai arrestata e oggi è una vera diva. E lui, che ah pure partecipato a X Factor secondo molti ha tutte le carte in regola per ottenere tanto successo. Certo, essendo poco più che maggiorenne, deve ancora maturare sotto ogni punto di vista.