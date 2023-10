Maria De Filippi, il brutto presagio è stato fatto: Gemma ora deve stare molto attenta

Maria De Filippi, il pesante presagio era stato fatto. Ora sì che Gemma deve tenere le antenne rizzate in testa!

Non giriamoci tanto intorno. Anche quest’anno il grandissimo protagonista del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiana, è il mitico Trono Over. Del resto è da quando ha fatto capolino all’interno della trasmissione, ormai molti anni fa, che ha fatto intendere che avrebbe rubato parecchio la scena a quello Classico.

E ora come ora a tenere banco in studio, così come sui Social e sul Web in generale, è ancora una volta lei: la splendida Gemma Galgani. La dama torinese è una delle più longeve del parterre. Difatti è più di dieci anni che ne fa parte. Ha vissuto delle storie d’amore e numerose frequentazioni, ricevuto sonori due di picche ma non si è mai arresa.

Lei, da vera sognatrice e donna profondamente romantica, sogna ancora il grande amore, quello con la A maiuscola tanto per intenderci, nonché il classico principe azzurro. Ed è per questo motivo che è presa di mira da Tina Cipollari che però ora la sta difendendo parecchio, cercando di farla ragionare su un uomo che, a suo avviso, la sta solo prendendo bellamente in giro.

Maria De Filippi e il forte presagio su Gemma

Ed è ciò che sostanzialmente pensano anche i telespettatori ma lei forse non si vuole del tutto arrendere. Tuttavia ora è scesa in campo pure Maria De Filippi che conduce il programma seduta sulle scale. Ciò che ha detto è da vedersi come una sorta di forte e duro presagio. Le sue parole sono venute dal cuore e sono nate anche per via del grande affetto che di certo prova per la Galgani.

Il pubblico è con lei e anche Gianni Sperti la pensa allo stesso identico modo. Pure alcune altre dame cercano di aprirle gli occhi ma lei ha il cuore a pezzi, piange e non ha la forza di prendere la sua decisione. Fa tenerezza, certo, ma in molti si chiedono come sia possibile che voglia negare l’evidenza.

La rivelazione della conduttrice

Gemma, dopo aver rifiutato un appuntamento con il cavaliere Maurizio, ha chiamato piangente la redazione, come ha rivelato la stessa vedova Costanzo. “Questo vuol dire che tu hai la consapevolezza o che comunque reputi che lui esca con te solo per farti vedere in pubblico altrimenti non ci sarebbe bisogno di piangere per una cosa del genere”, ha dichiarato la De Filippi.

La dama inizialmente aveva accettato di andare con lui ad alcuni eventi aziendali ma poi si era stancata e aveva detto no. Come sostengono molti suoi sostenitori, lei ha iniziato sotto sotto a presagire che lui la voglia sfruttare per farsi pubblicità. E la conduttrice per cercare di aprirle ulteriormente gli occhi le ha detto: “Non ti bacia”. Come dire, se non lo fa dopo tante uscite è perché non gli piaci.