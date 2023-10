Meghan Markle lasciata completamente sola: Harry ha preso la decisione | Buio totale dopo tanto amore

Meghan Markle, di nuovo nella bufera. Mollata da sola. Harry ha preso ormai la sua decisione.

Ancora una volta la Royal Family fa parlare ampiamente di se. E nel mirino ci sono due che lontani dal Gossip non ci riescono proprio mai a stare. E parliamo della splendida Meghan e del suo Harry. La coppia piace molto ma a quanto pare starebbe davvero per scoppiare. Lui l’ha sempre accontentata e ora sembra che sia stanco di continuare a farlo.

Per lei si è messo contro la sua famiglia di origine. Ha lasciato la vita di Palazzo e la sua Terra. E non può più avere dei bei rapporti con il fratello maggiore William e con il padre Carlo. Ok, è andato alla sua incoronazione ma nulla è davvero cambiato tra di loro. E lui non ce la fa più. Ha rilasciato interviste perlopiù televisive sui suoi familiari e secondo molti dietro ad esse c’era lei.

Eppure nell’ultimo periodo lui pareva molto rammaricato. Secondo molti si sarebbe pure pentito di aver dato alle stampe Spare. Del resto, parliamoci chiaro, è stato anche per colpa della sua autobiografia, dove si è tolto non pochi sassolini dalla scarpa, che ha gettato fango sulla famiglia. E a quel punto doveva rendersi conto che il danno era diventato ancora più grande e profondo.

Meghan lasciata sola, Harry ha preso la sua decisione

In America, dove è andato a vivere con i figli e la moglie, non starebbe molto bene. In poche parole non riesce a sentirsi a casa. Inoltre sentirebbe un po’ troppo forte la mancanza del padre. Lui sarebbe ben disposto nei confronti del figlio tanto ribelle ma non della nuora che non gli è mai piaciuta.

L’osso più duro sarebbe il fratello William che sarebbe ancora molto arrabbiato con lui. Del resto pare che sia stato lui a dirgli sul muso, durante una telefonata segreta intercorsa tra di loro mesi fa, che gli sconsigliava vivamente di tornare a vivere a Londra perché non gradito. In ogni caso pare che Harry abbia preso la sua decisione. E non vuole più fare un passo indietro. E lei, la bella Meghan, sempre più sola.

Lui torna a casa

Ed è prontissimo a metterla in atto la sua decisione il bel Harry anche senza la moglie con la quale la crisi è sempre più aspra e profonda. Tanto più che lei ora sarebbe intenzionata più che mai a tornare a recitare. E ciò farebbe ancora una volta storcere il naso alla Royal Family. Inoltre lei non ne vorrebbe sapere di tornare in Inghilterra e/o di vivere a Palazzo.

Insomma, a quanto pare lei e il marito ora vorrebbero cose molto diverse. E se nessuno dei due sarà disposto a fare un passo, anche piccolo, verso l’altro, la situazione matrimoniale per loro si mette davvero male. E intanto pare che lui sia partito senza di lei per la loro amatissima Africa con lo scopo di ritrovare se stesso.