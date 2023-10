Questa giovane ragazza oggi è una donna bellissima (pupille di Alfonso Signorini): riuscite a capire chi è al primo colpo?

Qui una ragazzina timida, oggi una donna bellissima e la pupilla di Signorini. L’avete riconosciuta?

Una foto dolcissima dove possiamo ammirare una giovane ragazza senza un filo di trucco con i capelli sciolti e freschi di shampoo. Non guarda in camera, segno che con molta probabilità sia alquanto timida. O forse è stata, per così dire, una scelta stilistica. Il suo sguardo è dolce e sognante, così come l’espressione del suo splendido viso.

Le labbra sono in primo piano e non donano uno di quei tanti luminosi sorrisi che sovente ama donarci in TV e sui Social. Qui lei è decisamente molto attiva sia per hobby sia soprattutto per lavoro. Difatti da tempo è un’amatissima e seguitissima influencer. Nonostante sia sovente con la valigia in mano per lavoro è riuscita a realizzarsi anche come donna a livello sentimentale.

Difatti, dopo un matrimonio finito ove è nata una splendida bimba, ha ritrovato l’amore, ma quello vero e con la A maiuscola, con il quale credere con tutta se stessa. Se qualcuno aveva incominciato a mormorare che fosse un legame destinato a finire con il trascorrere inevitabile del tempo, si sbagliava e pure di grosso.

Qui una ragazzina splendida, oggi bellissima e amatissima da Signorini

I due fanno ancora coppia fissa e sono più innamorati, complici e uniti che mai. Nel corso dell’estate 2023 ci hanno poi regalato video ma perlopiù foto delle loro vacanze che hanno fatto sognare ad occhi aperti i loro numerosissimi estimatori. Non sono mancati momenti tutti per loro come altri dove il loro bimbo è stato l’indiscusso protagonista.

Sì, la coppia ha anche coronato il sogno di diventare genitori. Tuttavia pare che non vogliano bissare l’esperienza, seppur meravigliosa, visto che lei ha pure un’altra figlia. Ora il suo compagno è tornato a lavorare in TV mentre lei è attiva più che mai sul Web e nel campo del Beauty e della Moda. Avete capito di chi stiamo parlando? Sì, di lei, una della massime pupille di Alfonso Signorini.

Clizia Incorvaia, l’influencer che ha trovato l’amore al GF

Sì, è proprio lei: la divina Clizia Incorvaia. Ed è in occasione del suo compleanno che l’ex vippona ha condiviso in una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram suddetto scatto, datato 1997. La donna ha incontrato il suo Paolo tre anni fa nella Casa Più Spiata d’Italia. Lui era single da poco, mentre lei aveva già un matrimonio finito alle spalle e una figlia di nome Nina.

Clizia per amore del suo fidanzato ha lasciato Milano e si è trasferita a Roma. Oggi è felice e si sente fortemente appagata sotto ogni punto di vista. Inoltre è amatissima dal grande pubblico che la segue con vivo interesse sul Web e che sogna di rivederla presto sul Piccolo Schermo non solo per qualche ospitata.