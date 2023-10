‘Ma chi c’è sotto la sua scrivania?’: Enrico Mentana beccato con loro due sotto al tavolo | La foto lo inchioda

Chi si nasconde sotto alla scrivania Enrico Mentana? Fanno capolino con la testa e il pubblico resta senza parole.

Enrico Mentana è forse uno dei volti del giornalismo italiano più conosciuto in tutto il nostro paese. Un uomo preparato e colto che ha iniziato la sua carriera quando era ancora estremamente giovane. Proprio la sua preparazione gli ha permesso di compilare un curriculum di tutto rispetto nel mondo del giornalismo.

Nato nel 1955 è stato il fondatore del TG5, il telegiornale più importante delle reti Mediaset, che ancora oggi è seguito da centinaia e centinaia di persone tutti i giorni. Per ben 12 anni dal 1992 al 2004 ne è stato anche il direttore, confermando una posizione importante come giornalista.

Figlio d’arte, anche suo padre era giornalista, ma sportivo e probabilmente proprio lui gli ha trasmesso l’amore per l’informazione. Fin da ragazzo si è tenuto molto impegnato collaborando con giornali, prendendo anche parte a dei gruppi politici prima di diventare un giornalista professionista nel 1982.

Nel 2010 il passaggio a La7 che ancora oggi è la sua casa e la sua rete di appartenenza. Oltre ad occuparsi di televisione cura anche un giornale online dal nome Open.

Ecco chi c’è sotto alla scrivania di Mentana

Enrico Mentana è un uomo molto riservato sulla sua vita privata non si sa molto. Sappiamo che è il compagno della presentatrice di Belve Francesca Fagnani da molti anni e che la sostiene nel suo lavoro senza mai farla mancare il suo appoggio ma nulla di più.

Sappiamo anche che Mentana, proprio con la sua compagna condivide l’amore per gli animali e hanno due bellissimi cani che vivono con loro e a quanto pare, a volte le seguono anche a lavoro. Sì, esattamente, le due teste che si vedono sono proprio loro, simpatica la foto che il giornalista ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Non la prima volta

I bene informati sanno che non è la prima volta che questi due dolcissimi assistenti fanno compagnia a Mentana in TV. Si chiamano Nina e Bice e sono le cagnolini di Francesca Fagnani. Sembra che Enrico se ne sia perdutamente innamorato, a tal punto da portarsele in trasmissione.

Le immagini hanno fatto velocemente il giro del web. Insomma per Enrico due assistenti particolari di tutto rispetto. Chissà se anche loro hanno qualche notizia in anteprima.