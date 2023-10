“Chiamati i carabinieri”: Nino Frassica nella disperazione più totale | Caos in casa

Nino Frassica e la sua immensa disperazione. “Chiamati i carabinieri”, ma ancora non ha trovato soluzione il grade caos creatosi in casa.

Nino Frassica è uno degli attori più conosciuti e amati dal pubblico italiano. Un comico e un cabaterettista, proprio in queste vesti inizia la sua carriera che lo porta ad avere un grande successo. Protagonista di Don Matteo, proprio in queste settimane si trova in Umbria per girare la nuova stagione del telefilm Rai che lo vede tra i protagonisti principali.

Nato a Messina nel 1950, a permettere a Nino di avere un grande successo, sicuramente il suo spirito e la sua personalità. Esordisce ad appena 20 anni, per poi coltivare il suo successo anno dopo anno.

Al fianco di Renzo Albore, protagonista di un gran numero di trasmissioni che hanno fatto la storia della nostra televisione, tra cui Quelli della Mezzanotte, Indietro tutta, Fantastico, Domenica In e Scommettiamo che…? Solo per citarne qualcuno, ma il curriculum è veramente molto lungo.

Nelle ultime settimane Nino Frassica ha fatto parlare di se per via della sparizione del suo gatto, un Sacro di Birmania, che si è allontanato dall’abitazione per non farvi più ritorno.

Nino Frassica, continuano le ricerche del gatto scomparso

Sono giorni di angoscia a casa di Nino Frassica e a parlarne sono sia lui che sua moglie. I due sono convinti che la colpa dell’allontanamento del gatto sia anche e soprattutto della vicina, che invece di chiamare loro, per riprendere il gatto, ha pensato bene di farlo uscire dalla porta che da su una zona non abitata.

Il micio si sarebbe intrufolato nella sua abitazione dalla finestra. Insomma, un caso che ad oggi, ancora non sembra aver trovato una soluzione, nonostante tutte le misure che Nino ha messo in atto.

L’intervento dei carabinieri

Per le ricerche del gatto sono stati “chiamati i carabinieri”, ma nemmeno l’intervento dei cani molecolari è riuscito a scovare il gatto che ormai manca da casa da qualche settimana e Nino continua ad essere disperato. In un primo momento l’attore aveva anche messo a disposizione una ricompensa, salvo poi ritirarla sotto consiglio dei carabinieri stessi

Poi Nino termina raccontando della vicina poco collaborativa: “l’abbiamo supplicata di aprirci, ora ha le finestre aperte perché il gatto non c’è, abbiamo chiamato anche i carabinieri ma non ‘è stato niente da fare. Quando l’ha cacciato lui è scappato e si è diretto verso gli orti, poi alla rocca, e ora si è diretto di nuovo verso gli orti per adesso non si trova ancora, è molto angosciante”