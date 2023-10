Loredana Lecciso, video a tradimento: Albano beccato così | Il commento al veleno:” Ti muovi come un’idiota”

Loredana Lecciso, si parla di video girato a tradimento. Il suo Albano beccato così. E arriva il duro commento: ” Ti muovi come un’idiota”.

Loredana Lecciso ancora una volta nel ciclone e nel chiacchiericcio mediatico. Da quando la bellissima showgirl e giornalista pugliese si è legata sentimentalmente parlando al cantante di Cellino San Marco non c’è mai davvero pace per lei. Lei che con lui ha messo al mondo due figli oggi grandi.

Parliamo di Jasmine che ha deciso di seguire dal punto di vista professionale le orme del suo celebre padre, nonché di Albano Jr detto Bido che è invece un gran studioso e che pare non essere affatto interessato al vasto mondo dello Spettacolo. Fatto sta che da quando Albano si è riunito anche solo dal punto di vista artistico con l’ex moglie la pace in Casa Carrisi se ne è andata.

In molti hanno iniziato a ipotizzare che tra un brano e l’altro potesse rinascere l’intesa tra di lui e la Power. Del resto sono stati sposati per tantissimi anni e hanno messo al mondo ben 4 figli. Alla fine il cantante, profondamente stanco del chiacchiericcio, che diventava sempre più incessante, ha voluto mettere i classici puntini sulle i.

Loredana Lecciso, video a tradimento con Albano

Per farlo ha scelto la meravigliosa Silvia Toffanin e il salotto del suo seguitissimo Verissimo. Qui ha sostenuto che per lui il grande amore oggi è Loredana mentre per Romina prova un gran affetto. Si vogliono molto bene e oggi il loro rapporto è fraterno. Insomma, lui la vede come una sorella. In ogni caso tra di lei e Lory non scorre buon sangue e i rapporti sono diventati più complicati negli ultimi due anni.

Dunque da quando la cantante e attrice americana ha deciso di tornare a vivere a Cellino San Marco che lei, sotto sotto, ha sempre portato nel cuore. Non vede e non sente la Lecciso ma l’antipatia reciproca è più che palpabile. E pare che ciò sia fonte di grande dispiacere per Albano. Ora però Loredana l’ha combinata grossa. Si parla di video a tradimento con tanto di commento decisamente poco lusinghiero.

” Ti muovi come un’idiota”, l’acido commento

“Ti muovi come un’idiota”, sentenzia un’utente nei confronti della showgirl che ha registrato un veloce video dove possiamo notare sia lei, struccata, in un momento di relax insieme alla sua dolce metà che non ne vuole sapere di mollare il cellulare nemmeno per un secondo. Il contenuto è stato realizzato per Tik Tok e poi ripreso su Instagram.

A parte i tanti like tra cui figurano quelli di Sandra Milo e di Patrizia Rossetti, a lasciare il classico amaro in bocca ai più sono i commenti assai acidi che molti followers hanno rivolto alla donna, come quello poco fa citato. Lei tuttavia non ha voluto rispondere nulla per non alimentare il proliferare di ulteriori cattiverie. Del resto si sa, gli haters sono sempre in agguato.