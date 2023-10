Alessandro Preziosi, tutti lo ricordano bellissimo a Elisa di Rivombrosa: oggi è irriconoscibile | Com’è diventato

Probabilmente lo ricordate bellissimo quando recitava in Elisa di Rivombrosa, ma ecco come è diventato oggi Alessandro Preziosi, è quasi irriconoscibile.

Alessandro Preziosi classe ’73 è un attore italiano nato a Napoli. I genitori entrambe avvocati, lui si diploma al Liceo classico Umberto I di Napoli. Poi anche lui segue le orme dei genitori laureandosi in Giurisprudenza con il massimo dei voti, poi inizia a lavorare come assistente di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Salerno.

Poi però comprende che la sua strada è quella della recitazione e nel 1996 a soli 23 anni partecipa al programma condotto da Paolo Bonolis Beato tra le donne. Si iscrive all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove viene notato da Antonio Calenda che gli affida nella commedia Amleto il ruolo di Laerte.

Inizia poi la sua carriera televisiva prendendo parte a diverse soap opera tra cui Una donna per amico, Vivere e poi Elisa di Rivombrosa. Propri questa gli ha dato un grande successo, oltre a fargli conoscere quella che è la mamma di sua figlia Vittoria Puccini.

Dall’inizio della sua carriera ha ricoperto moltissimi ruoli, dando intensità e personalità ad ognuno di loro.

Com’è oggi Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi ricopre il ruolo di Elisa di Rivombrosa quando aveva appena 30 anni. Ora all’alba dei sui 50 anni, resta un uomo pieno di fascino e di eleganza. Ovvio che il tempo ha influito su di lui esattamente come influirebbe su chiunque altro.

Certo qualche ruga in più o qualche capello bianco non lo rende meno affascinante. Una bellezza che gli ha reso possibile interpretare diversi ruoli, riuscendosi ad adeguare anche ai ruoli più difficili. Insomma, sarà rimasto ben poco del ragazzo di 30 anni di un tempo, per lasciare spazio all’uomo maturo che Alessandro è diventato ora.

La malattia di Alessandro Preziosi

“Brucellosi, una malattia di cui ignoravo perfino l’esistenza. Ho appreso che derivava da un’infezione alimentare. Forse avevo mangiato del cibo contaminato dal batterio che provoca quella malattia, credo qualche bella mozzarella fresca. E poi, certo, il disturbo mi ha messo ko in un momento di forte stress, quando le difese immunitarie erano abbassate“.

Una malattia che lo ha colpito quando recitava appunto in Elisa di Rivombrosa. Per uscirne Alessandro ha dovuto fare una cura antibiotica, ma da quell’episodio ha tratto un insegnamento importante “Ho capito che non si può macinare lavoro su lavoro solo per restare sulla cresta dell’onda“.