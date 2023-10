Chiara Ferragni e Fedez, finito l’incubo della malattia inizia un sogno: avete visto la nuova casa?

Terminato l’incubo della malattia Chiara Ferragni e Fedez si dedicano alla loro nuova casa, l’avete mai vista? È veramente da sogno.

Ammettiamolo, in fondo chi ci avrebbe mai scommesso di Chiara Ferragni e Fedez? Probabilmente nessuno. Quando la loro storia era appena agli inizi, sembrava potesse essere un flirt, come se ne vedono tanti. I due si erano incontrati dopo che lui l’aveva presa in giro nel testo di una delle sue tante hit musicali. Il test diceva “Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton, è che a cena devo avere sempre in mano un iPhone.. il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton…“.

E poi? Poi inaspettatamente è scattato l’amore, con lui che davanti a centinaia di persone le ha chiesto di diventare sua moglie.

2 bambini e numerose esperienze vissute uno accanto l’altra. Fedez appoggia Chiara in tutto quello che fa, presente suo fianco anche a Sanremo, dove non è mancato qualche piccolo battibecco per via della questione Rosa Chemical. Lei che durante la malattia, prima il tumore e adesso questa misteriosa emorragia, non lo ha mai lasciato solo.

Ma adesso che il peggio sembra essere passato e Fedez è potuto tornare a casa per riabbracciare i suoi bambini dopo la brutta esperienza, i due si possono buttare a capofitto nel loro nuovo progetto, una nuova casa a Milano.

Una vita nel lusso

Che ai due piaccia vivere nel lusso, questo sembra essere chiaro, ma in fondo, al posto loro a chi non piacerebbe, non siamo ipocriti. Attualmente vivono in un attico in affitto nella con City Life, ma hanno deciso di compiere il grande passo e quindi di acquistare la loro prima casa insieme. Un’altro attico, sempre a Milano, che occuperanno insieme ai loro due figli.

Un sogno che diventa realtà per la coppia, che da tempo immagina di comprare casa e di trovarla proprio come la desiderano. Sembra che la missione sia stata compiuta, non resta altro che attendere che i lavori siano ultimati.

Come sarà la casa

Queste le foto che appena il mese scorso Chiara pubblicava sul suo profilo social. I lavori di ristrutturazione ancora non erano cominciati, invece adesso sì, anzi, in realtà il trasloco è anche in ritardo rispetto al previsto, perchè la coppia puntava a trasferirsi in ottobre, ma la malattia di Fedez ha fermato tutto.

I due si dicono felici del lavoro che i professionisti da loro scelti stanno facendo. L’abitazione gode di una bellissima vista su Milano, in soggiorno c’è il camino e in uno dei bagni un lavandino di marmo con 2 vasche. Anche i bambini avranno di bagno separati. Insomma, il solito lusso a cui Fedez e Chiara sono già abituati.