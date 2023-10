Roberta Morise, finalmente ritrova il sorriso con lui: lo chef stellato lo amate tutti

Roberta Morise finalmente ritrova l’amore e il sorriso proprio con lui, un noto chef stellato che conoscono veramente tutti. Ecco di chi si tratta.

Roberta Morise è una conduttrice televisiva con la profonda passione per la musica. Classe ’86, nel 2004, ad appena 18 anni prende parte al concorso di bellezza Miss Italia arrivando, grazie alla sua bellezza al quinto posto. Sempre nello stesso anno viene scelta per prendere parte a I raccomandati, programma di Rai 1 con Carlo Conti.

La sua carriera e non solo, viene segnata dalla presenza di Carlo Conti nella sua vita. Infatti il conduttore la vuole al suo fianco nel programma L’anno che verrà, in attesa dello scoccare della mezzanotte a capodanno. Entra poi come valletta nel cast de L’Eredità dove rimane per ben 3 anni e dove, appunto, intraprende una relazione con Carlo Conti.

Continuano poi le presenze in TV e parallelamente la registrazione di quello che è il suo primo album, preceduto dal subdolo Dubidoo, scritto e prodotto fa Fabio Cobelli. Insomma un grande successo quello di Roberta.

Nel 2023 la sua bravura viene riconosciuta con il premio Antenna d’Oro per la Tivvù, di cui viene insignita al Campidoglio. Purtroppo come spesso accade, su di lei sono piombate le attenzioni della cronaca rosa che nelle ultime settimane l’ha scoperta con quello che è il suo nuovo amore.

Per chi batte il cuore della Morise?

Dopo esser stata fidanzata con Carlo Conti, Roberta sembrava aspettare quello che potesse essere l’uomo della sua vita. Ma a quanto pare Cupido ha scoccato la sua freccia portando l’amore nella vita della conduttrice, che questa volta si sposta dalla TV in cucina.

In realtà Roberta è molto riservata per quello che riguarda la sua vita privata, ma questa volta è stata paparazzata in giro per Roma con quello che è il suo nuovo compagno. Si tratta di Enrico Bartolini il noto chef stellato. I due sono apparsi estremamente affiatati.

Chi è Enrico Bartolini

Non sappiamo di preciso da quanto i due stiano insieme, ma sembra che ci sia molto feeling tra loro che si trovano a ridere e scherzare in strada. Qualcuno sostiene che i due si sarebbe conosciuti quando la presentatrice p andata in Maremma per la sua trasmissione Camper.

Entrambi molto riservati, non si conosce molto della loro vita privata. A parte la sua carriera da chef pluristellato, di Enrico sappiamo che da circa 4 anni è separato dalla sua ex moglie da cui ha avuto 3 figli, di cui il più grande ha 16 anni.